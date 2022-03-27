عاجل.. بعثة المنتخب تصل مطار القاهرة تمهيدا للسفر إلى السنغال

وصلت بعثة المنتخب الوطني، قبل قليل، إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى دولة السنغال لمواجهة نظيره السنغالي، في مباراة الإياب المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر 2022.

وتنهي سلطات مطار القاهرة، إجراءات سفر بعثة المنتخب الوطني، من خلال صالة 4، المخصصة للطيران الخاص، برئاسة الملاح أشرف حافظ مدير مبنى الركاب رقم 1، والتي تضم صالة 4، لتغادر على متن رحلة خاصة تسيرها الشركة الوطنية مصر للطيران تحمل رقم MS 3042 طراز بوينج B787-9 Dreamliner المعروفة باسم «طائرة الأحلام»، متجهة إلى مطار العاصمة السنغالية «داكار».

استدعاء علي جبر وربيعة

وخاض المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، صباح اليوم الأحد، مرانه الأخير، قبل التوجه إلى السنغال، وشهد المران مشاركة رامي ربيعة وعلي جبر اللذين تم استدعاؤهما بعد إصابة محمد عبد المنعم بكسر فى الأنف وغياب محمود حمدي الونش لتراكم البطاقات.

وتغلب منتخب الفراعنة على نظيره منتخب السنغال بهدف نظيف في ذهاب الدور الحاسم لتصفيات كأس العالم في قطر 2022، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الوطنى بعد غدٍ الثلاثاء نظيره منتخب السنغال في لقاء الإياب بداكار ضمن منافسات الدور الحاسم لتصفيات المونديال.

المنتخب يطير إلى السنغال

وتطير بعثة منتخب مصر برئاسة جمال علام، من مطار القاهرة إلى العاصمة السنغالية داكار وسط حالة من التركيز والتفاؤل الواضح على الجهاز الفني واللاعبين، حيث أدى المنتخب تدريبه قبل الأخير اليوم اليوم باستاد الدفاع الجوي، بمشاركة جميع اللاعبين وفي مقدمتهم اللاعبان على جبر ورامي ربيعة اللذان انضما عقب مباراة السنغال بسبب إيقاف محمود حمدي الونش وإصابة محمد عبدالمنعم.

جاء ذلك فيما زار وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، معسكر المنتخب أمس، وحفز اللاعبين ووعدهم بمكافآت مالية بعيدًا عن لائحة المكافآت الموضوعة من اتحاد الكرة. كما طالب محمد صلاح اللاعبين بالتركيز، ورد الاعتبار في السنغال.