رشوان توفيق لـ ابنة أحمد حلاوة: «ادعيلي حاسس إني قربت خلاص»

حرص الفنان رشوان توفيق رغم مرضه وكبر سنه، على حضور عزاء الراحل الفنان أحمد حلاوة، المقام حاليا في مسحد الشرطة بطريق صلاح سالم.

نجوم الفن في عزاء أحمد حلاوة

وحضر عدد من نجوم الوسط الفني، في مقدمتهم الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلة، ومنير مكرم عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلة، فتوح أحمد، محمد رياض، أحمد بدير والمخرج خالد جلال.

وقال الفنان رشوان توفيق في تصريح لـ«الوطن»، إنه حزين للغاية على وفاة أحمد حلاوة، موضحا «أنا لسه مكلمه من يوم، ومكنش قادر يتكلم كنت حاسس أنه هيتوفى».

بينما قال رشوان توفيق لابنة الفنان أحمد حلاوة: «ادعيلي يا بنتي بقيت حاسس أني قربت خلاص»

وفاة أحمد حلاوة

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة، أصيب بفيروس كورونا في شهر فبراير الماضي، وجرى نقله إلى المستشفى، بسبب تدهور حالته الصحية، وخلال أيامه الأخيرة دخل في غيبوبة، ليرحل عن عالمنا متأثرا بالفيروس ومضاعفاته.