ابنة أحمد حلاوة: «أمي جالها جلطة لما سمعت شائعة وفاة والدي»

طمأنت هبة أحمد حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة، جمهور والدها على حالته الصحية، فذكرت أن والدها بخير وتجاوز مرحلة الخطر، قائلة: «بطمنكم يا جماعة، والله العظيم والدي بخير، بس فيه حاجات بس بنضبطها عشان فيروس كورونا لما دخل عنده هاجم الأجهزة الحيوية كلها، فإحنا بنضبط اللي باظ»، مؤكدة أن حالة الفنان حلاوة مستقرة، ويخرج من المستشفى عن قريب من أجل استكمال فترة النقاهة في منزله.

إصابة زوجة أحمد حلاوة بجلطة

واستنكرت «حلاوة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على قناة «etc»، الشائعات التي ترددت حول وفاة والدها، متابعة: «أنا مش كل شوية هطلع أنفي، أنا بقول والدي بخير وتجاوزنا الخطر، يا ريت مننقلش أخبار مش كويسة تاني إلا بعد التأكد من صحتها، بسبب الشائعات دي والدتي بعد ما خرجت من المستشفى لأنها كانت مريضة وحالتها تحسنت، سمعت شائعة الوفاة جالها جلطة».

وتابعت: «أنا من امبارح للنهاردة جالي كم مكالمات تعازي مش معقول، هو بخير وبشكر كل الناس اللي بتدعيله وواقفة جنبه وبتسأل عليه، شوفنا كم محبة هائل جدًا الحقيقة مكناش نتوقعه، الدكتور أشرف زكي معانا من البداية، إنسان خدوم جدا».

رشوان توفيق يتواصل مع أحمد حلاوة

وواصلت: «رشوان توفيق، يوميا كان بيتكلم ويقعد يعيط وبابا يعيط، نضال الشافعي ومحمد رياض، ومحمد علي رزق، على طول بيتكلموا يطمنوا عليه، إحنا مش عارفين العدوى جات منين بالضبط، كلنا في البيت جالنا كورونا في وقت واحد منعرفش منين».