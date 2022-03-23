نقيب المهن التمثيلية ينفي وفاة أحمد حلاوة

نفى الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريج لـ«الوطن»، ما تردد حول وفاة الفنان أحمد حلاوة، مؤكدا أنه في حالة حرجة، وما زال في غيبوبة بعد تدهور حالته إثر إصابته بكورونا.

ودعا أشرف زكي محبي الفنان أحمد حلاوة بالدعاء له وأن ينعم عليه بالشفاء، إذ إن حالته الصحية متأخرة.

وأصيب الفنان أحمد حلاوة، في فبراير الماضي، بفيروس كورونا ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، وأعلنت ذلك ابنته عبر حساب والدها بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام». وكتبت: «الرجاء الدعاء لوالدي أحمد حلاوة، حالة كورونا متأخرة، أرجو من جميع أحبائه الدعاء له بالشفاء العاجل».