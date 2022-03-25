رشوان توفيق ينهار باكيا بعد وفاة أحمد حلاوة: كان نفسي أشوفه

فارق الفنان أحمد حلاوة الحياة، منذ قليل، عن عمر ناهز 73 عاما، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، إذ كان يعاني من مضاعفات فيروس كورونا، والتي أدت إلى تدهور حالته الصحية، قبل أن يرحل اليوم.

ويعد الفنان رشوان توفيق، واحدا من الفنانين المقربين لـ أحمد حلاوة، والذي انهار في البكاء بمجرد معرفته بخبر الوفاة من خلال اتصال هاتفي مع «الوطن»، إذ قال: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ده حبيبي، ربنا يرحمه يارب، خبر قاسي وصعب، ده كان مسمي بناته على نفس اسم بناتي من كتر ما إحنا قريبين من بعض».

رشوان توفيق ينهار في البكاء

وأكد الفنان رشوان توفيق على أنه فوجئ عندما علم بخبر مرض الفنان أحمد حلاوة، ولم يكن يعلم بأنه في المستشفى، واتصل به هاتفيا لترد عليه ابنته «هبة»، قائلا: «كان تعبان ومقدرش يكلمني، بس أول ما قدر كلمني وهو على سرير المرض، وكان صوته تعبان جدا وكان نفسي أشوفه وأطمن عليه».

إصابة أحمد حلاوة بفيروس كورونا

يذكر أن الفنان أحمد حلاوة، أصيب بفيروس كورونا في شهر فبراير الماضي، وجرى نقله إلى المستشفى بسبب تدهور حالته الصحية وخلال أيامه الأخيرة دخل في غيبوبة، ليرحل عن عالمنا متأثرا بالفيروس التاجي بحسب تصريحات نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي لـ«الوطن».