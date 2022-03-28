«خلي رمضانك أجر».. كتاب إلكتروني ينظم الوقت خلال الشهر الكريم

طرحت دار الإفتاء المصرية كتابا إلكترونيا بعنوان «خلي رمضانك أجر»، لتنظيم الوقت خلال شهر رمضان المبارك، يضم برامج متعددة، وخطة رمضانية محكمة تعين المسلم على اغتنام شهر رمضان المبارك في الطاعة والعمل الصالح، وتناسب جميع الفئات والأعمار.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان، أن فكرة هذا الكتاب جاءت من خلال تطلع الدار لوضع خريطة رمضانية، تتضمن أهم الطاعات التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في سائر أيام الشهر المبارك، لتكون عونًا له على استغلال كل دقيقة من شهر رمضان المبارك فيما فيه الخير والصلاح له، رجاء أن تعتق رقبته من النار مع غروب آخر شمس من أيامه المباركة.

استغلال شهر رمضان في الطاعات

وقد جاء هذا الكتاب على النحو التالي:

أوَّلا: استقبال شهر رمضان والاستعداد له، والأمور التي تساعد المسلم على اغتنام الشهر المبارك.

ثانيا: تقسيم الوقت اليومي، متضمنة أهم الأعمال والطاعات التي يجدر بالمسلم أن يحافظ عليها خلال يومه، من أول صحوه إلى نومه.

ثالثا: استغلال شهر رمضان أفضل استغلال حسب الفئة العمرية والتفرغ؛ كالصغار، والطلاب، والشيخ الكبير، والمرأة العجوز، والنساء وربات البيوت، والموظف والعامل، متضمنة أهم النصائح التي يمكن أن توجه لكل فئة.

رابعا: تذكير ببعض الطاعات والأعمال المتفرقة التي يجدر بالمسلم أن يحرص عليها في شهر الطاعات.

خامسا: أعمال العشر الأواخر من رمضان.

كيفية تحميل كتاب «خلي رمضانك أجر»

وذكرت دار الإفتاء أنه يمكن تحميل الكتاب من أي رابط من الروابط التالية:

1. رابط الكتاب على ميديا فاير من هنــا

2. رابط الكتاب على جروب الفيس بوك من هنـــا

3. رابط الكتاب على قناة التليجرام من هنـــا