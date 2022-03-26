«الإفتاء» تحدد الأمور المباحة والمحظورة خلال شهر رمضان الكريم

مع اقتراب شهر رمضان الكريم، الذي يفصلنا عنه أيام قليلة، تزداد الأقاويل حول ما يجوز فعله وما لا يجوز فعله خلال شهر رمضان الكريم، ما يجعل كثير من المسلمين يبحثون عن مبطلات الصيام أيضا عبر محركات البحث المختلفة، لتقوم دار الإفتاء المصرية بنشر ما يجوز فعله وما لا يجوز خلال شهر رمضان الكريم عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل «فيس بوك»، ليكون ذلك بمثابة دليل لهم بما يجب فعله وما يجب تجنبه خلال هذا الشهر الكريم.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المواطنين بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير ما يجوز فعله وما لا يجوز فعله خلال شهر رمضان الكريم، وفق ما أعلنت عنه دار الإفتاء المصرية، والتي جاءت كالتالي:

ما يجوز فعله في شهر رمضان

- قراءة القرآن للمرأة الكاشفة لرأسها.

- قراءة الأذكار للحائض والنفساء «يستحب».

- إفطار المرأة في نهار رمضان لإكمال عملية الحقن المجهري، إذ لم يتوفر لها وقت غير نهار رمضان.

- قضاء التراويح الفائتة بعد طلوع الفجر.

- قضاء العشاء الفائتة خلف إمام التراويح.

- الفطر للعجوز الذي لا يقوى على الصوم، مع ضرورة تعويضه بالفدية.

- الفطر لمريض السكر الذي يتضرر من الصوم ولا يرجى شفاؤه، مع ضرورة تعويض ذلك بالفدية.

- صلاة التروايح في المنزل.

- الفطر للمسافر مسافة القصر، ويجوز ذلك مع وجوب قضاء هذه الأيام.

- أخذ الأدوية لمنع دم الحيض لصيام رمضان كله، ولكن بشرط عدم الضرر على صحة المرأة.

- انقطاع دم الحيض أو النفاس قبل الفجر بوقت لا يسع للمرأة الغسل، يجب على المرأة صوم اليوم وصيامها صحيح.

- من كان جنبا قبل الفجر بوقت لا يسع الغسل، يجب عليه صوم اليوم وصومه صحيح.

- النوم لساعات طويلة خلال ساعات النهار.

- تناول الطعام سهوا دون تعمد، ثم إكمال صومه خلال اليوم، مع ضرورة قضاء ذلك اليوم.

ما لا يجوز فعله خلال شهر رمضان

- مس المصحف للحائض.

- الجماع في نهار رمضان.

- التدخين في نهار رمضان.

- تعمد القيء في نهار رمضان.

- تناول كل ما يصل إلى الجوف من السوائل أو المواد الصلبة.