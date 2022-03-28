عاجل.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2022 الجمعة المقبل

أعلنت دار الإفتاء المصرية أنه من المقرر استطلاع هلال شهر رمضان المبارك 2022، يوم الجمعة المقبل.

استطلاع هلال شهر رمضان 2022

قالت «الإفتاء»، في بيان على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين: «نستطلع هلال شهر رمضان المبارك بإذن الله تعالى يوم الجمعة القادم، اللهم بلغنا رمضان».

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شهر رمضان 2022

يبدأ شهر رمضان هذا العام مع مطلع شهر أبريل المقبل، إذ تفصلنا عنه أيام قليلة، وبحسب التقويم الفلكي فإن غرة شهر رمضان المبارك 1443 ستكون يوم السبت 2 أبريل، ويتميز الشهر الكريم بروحانيات وطبيعة خاصة عند المسلمين، إذ أُنزل فيه القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، وينشغل الصائمون بالعبادة والتقرب إلى الله، والحرص على أداء صلاة التراويح باعتبارها من الأمور المهمة التي اعتاد عليها المسلمون.