زوج نيكول سابا يصفع شخصا على طريقة ويل سميث.. «اقتحم خصوصيتهما»

اعتدى الفنان اللبناني يوسف الخال، على شاب لبناني أثناء تناوله لإحدى الوجبات في مطعم رفقة زوجته الفنانة نيكول سابا، لقيام الأخير باقتحام حياته الشخصية بدون استئذان.

يوسف الخال يرفض اقتحام معجب حياته الخاصة مع زوجته

جاء الاعتداء أثناء قيام أحد الأشخاص باقتحام جلوس يوسف الخال مع نيكول سابا وقام بسؤاله عن رأيه فيما حدث فى حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 94 التي قام فيها الفنان العالمي ويل سميث بالاعتداء على الفنان كريس بعد تنمر الأخير على زوجة سميث.

نيكول كانت قد أحيت مؤخرا حفلا غنائيا بالقاهرة، صعدت على خشبة المسرح مرتدية فستانا أزرق بفتحة من الأمام واستهلت وصلتها الغنائية الاستعراضية بـ«هفضل أحلم»، وسط هتافات وصيحات الإعجاب.

نيكول سابا شاركت مؤخرا في بطولة مسلسل نقل عام

كما قدمت نيكول سابا عددا كبيرا من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها «براحتي»، «التوتو ني»، «قررت»، بالإضافة إلى «يا واد يا تقيل»، «سهر الليالي» و«بنت السلطان»، بالإضافة إلى «صورة سيلفي» و«الجو حلو» التي تفاعل معها الجمهور.

يذكر أن آخر ظهور فني لنيكول سابا كان من خلال تجسيدها لشخصية البارون في مسلسل نقل عام الذى عرض مؤخرا عبر قنوات أون وكان يقوم ببطولته كل من الفنان محمود حميدة والفنانة سوسن بدر والفنانة سميحة أيوب والفنان محمد محمود عبد العزيز.