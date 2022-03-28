بسنت بكر تقدم برنامج «محصلش حاجة» على الراديو 9090 في رمضان

تخوض الإعلامية بسنت بكر، تجربة إذاعية جديدة، خلال شهر رمضان المقبل، إذ تقدم برنامجا جديدا يحمل اسم «محصلش حاجة»، وذلك ضمن الخريطة البرامجية الخاصة بالراديو 9090.

بسنت بكر تقدم برنامج اجتماعي ساخر

برنامج «محصلش حاجة» الذي ستُقدمه الإعلامية بسنت بكر، هو برنامج اجتماعي نقدي ساخر، ينتمي لنوعية برامج الدراما الإذاعية، ويناقش السلوكيات السلبية التي نواجهها بشكل يومي سواء في التعاملات مع الآخرين أو في الشارع أو في العمل، ومناقشة تبرير بعض الأشخاص لسلوكياتهم الخاطئة من منطلق مبدأ «محصلش حاجة»، مثل أخطاء بعض قائدي السيارات، الكسل في العمل، ثقافة الصوت العالي، عدم احترام المواعيد، الموتوسيكلات في الشوارع، ثقافة الشراء والاستهلاك، سلوك المشاه وغيرها.

تجسيد السلوكيات السلبية

ويتضمن برنامج «محصلش حاجة» الذي ستُقدمه الإعلامية بسنت بكر، في شهر رمضان 2022، على الراديو 9090، مشاهد تمثيلية لتجسيد تلك السلوكيات السلبية الشائعة في الشخصية المصرية في محاولة للبحث عن حلول لتغييرها بشكل نقدي كوميدي ساخر .

برنامج «محصلش حاجة» فكرة ومعالجة درامية بسنت بكر، ويذاع يوميا طوال شهر رمضان، في تمام الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد الساعة الثامنة إلا ربع بعد الإفطار، وتقوم بكتابته ياسمين أيمن، والإخراج الإذاعى لـ محمد صلاح.

برنامج «محصلش حاجة» فكرة ومعالجة درامية بسنت بكر

يذكر أن الإعلامية بسنت بكر، قدمت مؤخرا حفل تكريم الفنان فاروق فلوكس، بالمسرح القومي، إذ أقيم الحفل برعاية وحضور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وبإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج الكبير خالد جلال.