فريق إنقاذ إيفرجيفن: الغطاسون بدأوا بمعاينة خارجية والوضع كان صعبا

خلية أزمة وطنية تشكلت بقيادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ورؤساء كافة القطاعات في القناة، ودفع بفرق الإنقاذ والغطاسين لعمل المعاينات الأولى التى أوضحت أن حالة السفينة «إيفرجيفن» معقدة وخطيرة.

وقال المهندس عاصم ضبش، مدير إدارة التحركات بهيئة قناة السويس سابقا، إلى أنهم فريق الإنقاذ البحري التابع لإدارة الترسانات بهيئة قفناة السويس، لنقل الصورة كاملة لباقي الفريق على متن سفينة الإنقاذ، وتبين أن السفينة إيفرجيفن «شاحطة» وأوضحوا العمق وحالة الغاطس كاملة للفريق.

جاء ذلك خلال فيلم وثائقي عرضته قناة «DMC» يرصد بطولات هيئة قناة السويس في تعويم السفينة الجانحة «إيفرجيفن».

وأوضح المهندس إبراهيم الحوشي، مهندس غطس بقسم الإنقاذ البحري بهيئة قناة السويس، أن فريق الغطاسين تحرك لمكان السفينة فور تلقيه البلاغ وأجروا معاينة خارجية لجسم السفينة.

وتابع محمد رفاعي، فني غطس بقسم الإنقاذ البحري بهيئة قناة السويس: «أول مانزلنا المياه كان الوضع صعب جدا والتيار شديد، ومشيئة ربنا تدخلت وبعد ما أجرينا المعاينة تمكن فريق العمل من إكمال السيناريو وتنفيذه».

وقال القبطان هشام إمام، كبير مرشدين بهيئة قناة السويس، إن القبطان رضا يوسف أبلغنا وقت الحادث وتوجهنا باللانش للسفينة، وتم الاطمئنان على ربط السفن الأربعة التي تليها، وبدأنا العمل على تقييم الموقف، «الحالة كانت صعبة والمركب كانت محتاجة دعم كبير».