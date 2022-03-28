المؤلف أحمد عبد الفتاح عن رأيه في ورش الكتابة: غير مقتنع بها

قال المؤلف أحمد عبدالفتاح، إنه اعتاد على تقديم عمل في كل رمضان، في عام 2020 قدم مسلسل «ليالينا 80»، والعام الماضي قدم مسلسل «ضل راجل»، ولكن هذا العام يشرف على مجموعة من الأشخاص كتبوا عملا دراميا يتحدث عن الطلاب والمنظومة التعليمية وعمل على تعديل بعض النصوص في مسلسل «دايما عامر».

ولفت إلى أنه لم يعمل في ورش كتابة من قبل ولا يحبذها وغير مقتنع بفكرة الورشة ولكن شارك هذه المرة من أجل تقديم عمل أفضل.

رأيه في ورش الكتابة

وقال الناقد الفني طارق الشناوي، خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» المذاع مساء اليوم الإثنين، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، إن مريم نعوم بدأت في ورشة كتابة لافتا إلى أن ورش الكتابة تكون مفيدة أحيانا ولكن ليس دائما.

الدراما ترصد الواقع ولا تدافع عن السلبيات

وأكد الناقد الفني طارق الشناوي، أن الدراما تنظر للواقع وتشير إلى السلبية لكن لا تروجها مثل العنف البدني أو اللفظي وبعض الانفلات، مؤكدا أن الدراما لن تدافع عن هذا الأمر السلبي، ولكن ستعمل على تعديله، متابعا: «لازم أما أقدم عنف أشير إلى أن ده خطيئة وكان في موروث كوميدي قدمته السينما زمان بس ده كان مناسب في وقت معين، ورأي الرجل الذي يقسو على المرأة مشوه وليست هي».