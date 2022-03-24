طارق الشناوي عن تغريمه لسب حلا شيحة ومعز مسعود: «لسه فيه نقض»

أصدرت محكمة جنح مستأنف ثالث أكتوبر، حكمًا ضد الناقد الفني طارق الشناوي والإعلامية رغدة شلهوب مذيعة برنامج «نص الكلام»، بغرامة 5 آلاف جنية لكل منهما، وأيضًا 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت، بتهمة سب وقذف الفنانة حلا شيحة وزوجها معزمسعود، في القضية رقم 5444 لسنة 2021 جنح أكتوبر.

وعلّق الناقد الفني طارق الشناوي خلال حديثه مع «الوطن»، على الحكم، قائلا، إن هناك متابعات أخرى بشأن هذة القضية، وأنه سيتقدم بالنقض على هذا الحكم في المحكمة، وذلك من خلال محاميه الشخصي الدكتور حسام لطفي، موضحًا «هيكون فيه نقض لسه».

رد معز مسعود على «تويتر»

وكتب معز مسعود عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قائلًا: «تعمدت الإساءة إلى شخصي وأهل بيتي كثيرا، والآن تجاوزت حدود تخصصك كالعادة وتعديت على حياتي الشخصية، وأسأت إليّ وإلى زوجتي وأهلها، فمن واجبنا أنا وزوجتي كمواطنين مصريين أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية».

اتخاذ الإجراءات القانونية ضد طارق الشناوي

وتوجه محامي معز مسعود بجنحة مباشرة ضد الناقد الفني طارق شوقي والمذيعة رغدة شلهوب، بتهمة توجيه عبارات السب والقذف له ولزوجته في تصريحات عبر برنامج «نص الكلام»، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

كلام «الشناوي» عن «شيحة» خلال البرنامج

وخلال اللقاء التلفزيوني الذي جمع الناقد الفني طارق شوقي بالإعلامية رغدة شلهوب، قال «الشناوي» إن تركيبة حلا شيحة بها شيئ خاطئ، وهذا ما ظهر في التناقضات التي ظهرت في شخصيتها خلال الآونة الأخيرة، مستطردًا بأن الفنانة شيحة بحاجة إلى فترة تأهيل بعد عودتها إلى الفن مرة أخرى.