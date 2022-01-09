لبنى عسل تبكي حزنا على وائل الإبراشي: كان بطلا

بكت الإعلامية لبنى عسل، على الهواء، حزنا على وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، الذي رحل عن عالمنا منذ دقائق قليلة.

ونعت لبنى عسل، وائل الإبراشي، خلال حلقة اليوم، الأحد، من برنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»: «صعب إني أتجرد من شعوري الخاص وأقول الخبر بشكل مجرد، لأننا بنتكلم عن إنسان وصديق وزميل وعشرة عمر».

وأضافت الإعلامية، أنها زارته في المستشفى حيث قضى فترة طويلة وتلقى علاج هناك، وفي هذه الفترة كان والدها يتلقى العلاج في نفس الدور، وعندما علمت ذلك طلبت زيارته للاطمئنان عليه: «قالوا لي وقتها مش عاوز يكلم حد ومتضايق من الشائعات والكلام والأخبار، وكان كل شوية يطلع خبر بوفاته».

تفاصيل زيارة وائل الإبراشي

وتابعت: «كان نفسي أطلعه من اللي هو فيه، وكنت واقفة على باب الغرفة وقال مش عاوز أشوف حد ولما قالوا له لبنى، طلب منهم يسيبوني أدخل، ولما شفته الوضع كان صعب جدا، لكن وائل الإبراشي كان بطل، وقاعد على جهاز تنفس اصطناعي ونسب تليف الرئتين كان كبيرا».

حرص على متابعة الأحداث في أحلك الظروف

ولفتت، إلى أنه كان حريصًا على متابعة البرامج التليفزيونية: «قلت له ريح دماغك شوية من الأخبار والهم، ومكنش قادر يتكلم كلمتين على بعض وبيشيل الماسك ويركبه تاني، وقالي مش عاوز حد يتكلم أو يقول أخبار عني».

وأكدت، أن ما مرّ به وائل الإبراشي كان مؤلما وقاسيا للغاية: «نحمد ربنا إن النفس طالع وإحنا ملناش أي يد فيه، ولو النفس عز في لحظة هتبقى حاجة مؤلمة، ربنا يرحم وائل الإبراشي».