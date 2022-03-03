ورشة عمل بطب سوهاج في كتابة ومراجعة الوثائق تمهيدا للحصول على «الأيزو»

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، بورشة العمل الخاصة بكتابة ومراجعة الوثائق، في ضوء استعدادات كليات الطب البشري، والآداب، والزراعة، والتجارة، والعلوم، والصيدلة، وكلية التمريض والإدارة المركزية، للحصول على شهادة الاعتماد (الأيزو 21001) لإدارة المؤسسات التعليمية.

خطوة من خطوات المرحلة الرابعة للحصول على شهادة الاعتماد الأيزو

وقال رئيس جامعة سوهاج، إن هذه الورشة تمثل خطوة من خطوات المرحلة الرابعة للحصول على شهادة الاعتماد (الأيزو 21001) لإدارة المؤسسات التعليمية، مؤكدا على أن سعي الجامعة للحصول على المواصفة هو حرصا من إدارتها على تطوير عملياتها ونظمها وإداراتها المختلفة، وبالتالي خدماتها الخارجية المتمثلة في تقديم المساعدة والدعم الإداري للكليات والمعاهد ومراكز البحوث، إلى جانب الخدمات المجتمعية من تدريب واستشارات فعالة وذات كفاءة عالية، والهدف الأهم هو تخريج كوادر شبابية في تخصصات مختلفة تتناسب مع المعايير المحلية والدولية لسوق العمل العالمي.

وقال الدكتور جمال سرور إن الجامعة تخطو خطوات ثابتة نحو الحصول على شهادة الأيزو، حيث أتمت ثلاثة مراحل وهي التقييم من خلال دراسة وتحليل الفجوة وتقديم تقرير مفصل عن عملية تقييم نظام إدارة الجودة، ثم مرحلة توعية وتدريب وتأهيل كوادر الأمانة العامة للجامعة والكليات فى مجالات نظام إدارة الجودة عن طريق 4 برامج تدريبية قدمتها الشركة المانحة.

التطبيق التدريبي على المراجعات الداخلية

وأوضح «سرور» أن مرحلة التطوير وإنشاء وثائق الجودة بالأمانة العامة والكليات هي المرحلة الثالثة، وتأتي المرحلة الرابعة وهي تتعلق بالتطبيق التدريبي على المراجعات الداخلية، من خلال عقد ورش عمل للعاملين لتدريبهم على مطالب المراجعة الداخلية، ثم أخيرا مرحلة التأهيل للاعتماد والإعداد ومراجعة المحاكاة والاستعداد لاستقبال الجهة المانحة لشهادة الأيزو، مشيرا إلى أن الإدارات المعنية بدأت في تحديث كافة الإجراءات وفقا للمتطلبات المستحدثة لمواصفة الأيزو.

وشهد رئيس الجامعة، ورشة العمل في حضور المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور أسامة الشريف القائم بعمل عميد الكلية، والمهندس محمود سلطان استشاري بالشركة العربية للاستشارات والنظم، والدكتور جمال سرور مدير إدارة التطوير وتقييم الأداء لضمان الجودة بالجامعة، ومديري الإدارات، والوحدات والأقسام بالكليات المعنية، وذلك بقاعة مجلس الكلية بالحرم الجامعي القديم.