128 ألف جنيه في السنة أرباح بيع البراويز والديكورات الخشبية.. اعرف التفاصيل

تعد أماكن بيع البراويز الخشبية والديكورات الخشبية، بأنواعها، من الأشياء التي يتوافد عليها المواطنون في الوقت الحالي في المجتمع، لما لها من أهمية كبيرة في أعمال الديكور وتشطيب الشقق وتزيينها لذا تحتاج السوق المحلية إلى هذا النشاط للارتقاء بهذه التجارة في السوق، لذلك يبحث العديد من الشباب عن دراسة جدوى لفتح مشروع بيع البراويز والديكورات الخشبية.

وتعد أماكن بيع تلك المنتجات من أشهر المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر، والتي يتم الاحتياج لها في جميع المناطق السكنية، خاصة في ظل الحاجة لها تزامنا مع النمو السكاني المستمر، والمناطق السكنية الجديدة التي يتم بناؤها والتي يحتاج فيها المرء إلى ديكورات لتزيين وحدته.

ويهدف المشروع إلى توفير فرص عمل مناسبة واستغلال رواج الطلب على هذه الخدمة لانتشار النشاط بصورة ملحوظة داخل السوق المصرية، وكثرة الطلب عليه.

وأوضحت دراسة أجراها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى الاحتياج المستمر إلى مثل هذه المشروعات، وأضافت أن كل ما يحتاج المشروع له هو ديكورات ومنتجات خشبية تستخدم في الديكورات.

ونشرت منصة المشروعات الصغيرة، التابعة لجهاز تنظيم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، دراسة جدوى مشروع بيع البراويز والديكورات الخشبية، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تحقيق استفادة للراغبين في فتح مشروع صغير برأس مال قليل وداخل محال مساحتها صغيرة وكذلك تلبية احتياجات المواطنين.

وتقدر الاستثمارات الكلية للمشروع من خلال رأس المال والقرض بنحو 140 ألف جنيه، يتحمل صاحب القرض جزء منها والتي تتلخص في رأس المال المطلوب لبدء المشروع كما يتحمل الجهاز الجزء الآخر وفق القانون المحدد لتمويل المشاريع.

وأوضحت الدراسة التي نشرها الجهاز، إصدار قرض للمستفيد ويتم معرفة التفاصيل الخاصة بالحصول على القرض من خلال توجه الراغب في إنشاء المشروع إلى جهاز تنمية المشروعات لمعرفة كل الشروط، موضحة أنّ الأرباح خلال العام الأول تصل إلى 128 ألف جنيه، كما أن مبيعات أول 5 أعوام للمشروع تصل إلى أكثر من مليون و650 ألف جنيه.