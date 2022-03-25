توفير مناطق صناعية مدعمة في الإسكندرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

عقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اجتماعًا موسعًا اليوم مع أعضاء لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة محمد كمال مرعي رئيس اللجنة، وذلك لمناقشة كيفية توفير مناخ استثماري مناسب لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغير بالإسكندرية، و مدى تفعيل القانون 152 لسنة 2020 و تذليل العقبات أمام أصحاب المشروعات الصغيرة و توفير فرص عمل للشباب.

توفير فرص عمل مناسبة للشباب في الإسكندرية

و خلال الاجتماع ،أكد الشريف أن المحافظة بجميع أجهزتها لا تدخر جهدًا لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب، وتوفير مناطق صناعية مدعمة بكافة السبل التى تساعد أصحاب المصانع على الإنتاج لافتًا إلى أن الإسكندرية هي عاصمة مصر الثانية، وهى العاصمة الاقتصادية أيضًا.

وذكر أن هناك 51 ألف منشأة صناعية كثيفة العمالة ومتوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر في الإسكندرية، إضافة إلى 143 ألف محل تجاري بالإسكندرية.

مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة في الإسكندرية

وأعلن محافظ الإسكندرية عن إطلاق مبادرة لعام 2022، لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى المحافظة يشارك فيها كافة الجهات المعنية.

وأوضح «الشريف»، أن الإسكندرية بها العديد من الأسواق العشوائي ويوجد ببعض الأسواق ما لا يقل 1000 بائع جائل، وهو الأمر الذي أدى إلى التعدي على الطريق العام، واختناق مروري في العديد من الشوارع.

وذكر المحافظ أنه تم البدء في تطوير سوق محطة مصر بمعرفة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ليكون أول نموذج لسوق حضاري يتم فيه استيعاب الباعة الجائلين.