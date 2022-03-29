مدير الكرة التنفيذي: «إن شاء هنرجع بكارت التأهل من السنغال وهنحتفل»

قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، إن مدرب منتخب مصر كارلوس كرويش ذكي في التعامل مع وسائل الإعلام ويرد على قدر الإجابة وهذا ظهر في المؤتمر الصحفي الذي انعقد في السنغال بعد وصول بعثة المنتخب التي تشعر بالثقة والتفاؤل ولديها روح تحدي، متابعا: «إن شاء الله راجعين بكارت التأهل، وأي 11 راجل هينزل الملعب هيحقق المطلوب منه، وإن شاء الله هنحتفل بكره».

سبب اختيار فندق إقامة اللاعبين

وأضاف «العطار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «CBC» المذاع مساء اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن الفندق الذي تقيم فيه بعثة منتخب مصر مريح جدا ويبعد عن ملعب المباراة 60 دقيقة فقط، موضحا عدم وجود فنادق على مستوى مريح أقرب من هذا الفنادق، مشيرا إلى أنه كان هناك وفد مصري بقيادة الكابتن وائل جمعة سافر قبل 3 أسابيع لإيجاد فندق جيد، وتم الاتفاق ع الشرطة السنغالية لتسهيل وصول الفريق المصري إلى ملعب المباراة.

خطة السفر والعودة من مباراة الغد في السنغال

وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد كرة القدم، أن مواعيد السفر كانت مخططة منذ شهر من خلال طيارة خاصة بخط مباشر للعمل علىراحة اللاعبين، لافتا إلى أن اللاعبين سيعودون إلى الفندق عقب المباراة ليكون السفر بعدها بساعتين للعودة إلى الدولة المصرية مرة أخرى.

فوز منتخب مصر في مباراة الذهاب

وفاز منتخب مصر الجمعة الماضية بهدف للا شيء على منتخب السنغال في مباراة الذهاب المصيرية المؤهلة لكأس العالم المقرر إقامته في قطر شتاء العام الحالي.