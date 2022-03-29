القصة الكاملة لأزمة مصطفى درويش وشيرين رضا بسبب «ماعرفهوش»

كان خلاف الفنان مصطفى درويش والفنانة شيرين رضا، حديث الوسط الفني والسوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الأزمة، حيث بدأت المشكلة عندما أذاعت قناة «القاهرة والناس» برومو البرنامج الرمضاني «حبر سري» للإعلامية أسماء إبراهيم والتي سألت الفنانة شيرين رضا خلال البرومو ما رأيك في انسحاب الفنان مصطفى درويش من فيلم «الملحد»؟، لترد شيرين «الممثل ده ماعرفهوش بصراحة».

رد مصطفى درويش على شيرين رضا

ليعلق الفنان مصطفى درويش على شيرين رضا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا: «معلش السن ربنا يديكي الصحة وفي فرق بينا أجيال كتير هتعرفي مين ولا مين»، ليرى البعض أن رد «درويش» فيه تنمر وسخرية من الفنانة شيرين رضا.

ليعود درويش مرة أخرى ويوضح وجهة نظره خلال منشور آخر نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قال فيه «اللي بيحب يفهم بيفهم واللي بيحب يظيط بيظيط وخلاص أنا لا بسخر ولا أقدر أسخر من سن حد أنا مش طفل ما أنا كبير في حاجة في الدنيا اسمها بتغلط في شخص بتقوله انت كبير مسمعتهاش قبل كده الصراحة أنا بحترم كل الزملا قدام أو جداد كلنا زملاء في شغل واحد وأكيد بحترم الكبير قبل الصغير».

وأضاف درويش «اللي بيحترم نفسه فبيحترمه الناس وأنا عمري ما غلطت في زميل أو زميله ولا عمري أغلط أنا ممكن أزعل من موقف بس أغلط فيه مش تربيتي أغلط في حد في التليفون أو على فيس بوك أروح أغلط في وشه واللي معاشرني عارفين عني ده بس كده وده للتوضيح نقفل القصة الغريبة دي».