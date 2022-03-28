مصطفى درويش ردا على هجوم شيرين رضا: في فرق أجيال هتعرفي مين ولا مين

عرض برومو برنامج حبر سري للإعلامية أسماء إبراهيم، وذلك تمهيدا لعرضه بالسباق الرمضاني المقبل على قناة القاهرة والناس، ومن ضمن الضيوف شيرين رضا، وظهرت خلال البرومو وهى تتحدث عن أزمة إنسحاب مصطفى درويش من فيلم "الملحد" لإبراهيم عيسى بسبب تصريحات الأخير عن واقعة المعراج، وذلك على خلفية أنها عملت مع إبراهيم عيسى بفيلم "الضيف"، وقالت شيرين رضا: "معرفش هو مين مصطفى درويش".

مصطفى درويش يرد على هجوم شيرين رضا

وخرج مصطفى درويش ورد عليها من خلال صفحة الرسمية على الفيسبوك وقال: "معلش السن ربنا يديكي الصحة وفي فرق بينا أجيال كتير هتعرفي مين ولا مين".

تفاصيل إنسحاب مصطفى درويش

وكان مصطفى درويش خرج منذ أكثر من شهر يعلن إنسحابه من فيلم "الملحد" الذي يؤلفه إبراهيم عيسى وكتب وقتها على الفيسبوك: "قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لـ إبراهيم عيسى، والاعتذار عن فيلم الملحد اللي صورت فيه 4 أيام بسبب إن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى لأن واضح إن الحرب دي ممنهجة، وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل مش هاكمل في القرف ده".

وأكمل حديثه قائلا: "الأزهر قال كلمته ونصر الحق، ممكن مسمعش صوت معارض لو سمحتم، لأن احنا مرجعيتنا للأزهر وأنا ولا شيخ ولا حاجة، أنا لسه بادئ انتظم في الصلاة من قريب، وكان بعد مشكلة حصلت لي، فقربت من ربنا اعتذاري عن فيلم الملحد جاء في أصعب ظروف محدش عارف عنها حاجة، محتاج ماديات فعلا ومحتاج شغل لأني لسه في أول الطريق، فأكيد اعتذاري عنه كان على عيني، بس ديني أهم وأنا لا غلطت في الأستاذ إبراهيم ولا غلط في حد أنا بس أخدت قرار أدافع عن الصلاة اللي بصليها والإسلام اللي هو ديني ودين امتي، ولو كان الأستاذ غلط في أي ديانة مسيحية أوغيرها كان هيبقى نفس موقفي، أنا مسلم مؤمن بكل الرسل والديانات السماوية ومقبلش حد يشكك في الكتب السماوية واسكت، نقفل الموضوع ده علشان أخد أكبر من حجمه".