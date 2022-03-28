مصطفى درويش بعد أزمته مع شيرين رضا: «عمري ما غلطت في زميل.. أنا مش طفل»

أثار الفنان مصطفى درويش الجدل خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد رده على الفنانة شيرين رضا ووصفها بأنها كبيرة في السن، بعدما أشارت أنها لا تعرفه، مما أثار غضب جمهوره.

مصطفى درويش يعلق على أزمته مع شيرين رضا

وعلق الفنان مصطفى درويش على تلك الأزمة من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشر صورة تجمعه بعدد من الفنانين، هم: آسر ياسين، عمرو دياب، محمد فؤاد، وعلق عليها قائلًا: «اللي بيحب يفهم بيفهم واللي بيحب يظيط بيظيط وخلاص أنا لا بسخر ولا أقدر أسخر من سن حد أنا مش طفل مانا كبير».

وتابع: «في حاجه في الدنيا اسمها بتغلط في شخص بتقوله أنت كبير مسمعتهاش قبل كده الصراحه أنا بحترم كل الزملا قدام أو جداد كلنا زملاء في شغل واحد وأكيد بحترم الكبير قبل الصغير».

مصطفى درويش: اللي بيحترم نفسه بيحترمه الناس

واختتم «درويش» حديثه: «اللي بيحترم نفسه ف بيحترمه الناس وأنا عمري ما غلط في زميل أو زميلة ولا عمري أغلط أنا ممكن أزعل من موقف بس أغلط فيه مش تربيتي أغلط في حد في التليفون أو على فيس بوك أروح أغلط في وشه واللي معاشرني عارف عني ده بس كده وده للتوضيح نقفل القصه الغريبه دي».

تفاصيل أزمة درويش وشيرين رضا

وكانت الفنانة شيرين رضا ظهرت خلال برومو برنامج «حبر سري» مع أسما إبراهيم المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم 2022 عبر قناة «القاهرة والناس»، وهي تسألها عن مصطفى درويش وموقفه من فيلم «الملحد» بعد انسحابه منه، بسبب تصريحات المؤلف إبراهيم عيسى الخاصة بالإسارء والمعراج، لترد عليها شيرين إنها لا تعرف من هو مصطفى درويش.

وعلق مصطفى درويش على تلك التصريحات عبر صفحته على «الفيسبوك» قائلًا: «معلش السن، ربنا يديكي الصحة، وفي فرق بينا أجيال كتير هتعرفي مين ولا مين».