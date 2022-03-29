معاون الزراعة: الفلاح يمكنه استلام المال بعد 48 ساعة من توريد القمح

قال الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن مصر زرعت أكثر من 3.6 مليون فدان قمح، وتم التبكر بموسم توريد القمح 15 يوما ليكون بداية من أبريل لمنع التكدسات وتسهيل التوريد مع زيادة نقط التجميع لتصبح 400 نقطة للتسهيل على الفلاحين لتقليل التكلفة عليهم أيضا، مبينا أنه تم زيادة سعر أردب القمح 165 جنيها، لمساعدة الفلاح لزيادة المساحة المرزوعة مقدما.

استلام الأموال خلال 48 ساعة

وأضاف «القرش»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر»، على فضائية «CBC» المذاع مساء اليوم الإثنين، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك تنسيقا بين وزارة الزراعة والتموين لتسهيل توريد القمح وتحويل الأموال لهم خلال 48 ساعة من التوريد، مؤكدا أن الأمور ستكون مستقرة عقب زيادة نقط التجميع وتبكير التجميع الخاص بمحصول القمح.

دور الصوامع في تقليل المهدور من محصول القمح

وأوضح معاون وزير الزراعة، أن الصوامع التي أنشأتها الدولة المصرية لها فضل في زيادة الطاقة التخزينية لتستوعب 6 مليون طن بعد أن كانت فقط 1.5 مليون طن، لافتا إلى أن الصوامع تعمل على توفير الفاقد والحفاظ على جودة القمح، مشيرا إلى أن كمية الهدر في المحصول كانت تصل إلى 30% ولكن حاليا أصبحت أقل من هذه النسبة، مؤكدا تحسين البنية التحتية وإضافة طرق أفضل من أجل تسهيل توريد المحصول.

عرض كثير من السلع لتقليل الأسعار

وتابع معاون وزير الزراعة: «الحد الأقصى لاستلام أموال التوريد 48 ساعة، ووراد ناس تستلم ثمن المحصول في نفس اليوم، بذل مجهود كبير في قطاع الزراعة خلال 7 سنوات وتم توفير سلع ومنتجات غذائية وحاليا يتم عرض المتاح أمام المواطن في الأسواق لتقليل الأسعار، وتم فتح شادر كبير في حديقة الأورمان وافتتاح مهرجان التمور خاصة في شهر رمضان».