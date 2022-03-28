فرنسا تتعهد بضمان تصدير القمح إلى مصر خلال الشهور المقبلة

قال برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي، اليوم الاثنين، إنّ فرنسا ستتولى مهمة تصدير القمح، وستؤمن حصول مصر على القمح الذي تحتاجه خلال الأشهر المقبلة، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

فرنسا تعمل على ضمان تصدير القمح لمصر

وعقب إعلان فرنسا قرار تحملها مسؤولية تأمين تصدير القمح إلى مصر، قالت وزارة التجارة الهندية إن البلاد تجري محادثات نهائية لبدء تصدير القمح إلى مصر، مع دول مثل الصين وتركيا وإيران لبدء الشحنات الصادرة من السلعة، وجاءت تلك الخطوة تزامنا مع الاضطراب العالمي لأسواق القمح وارتفاع التضخم، على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

البحث عن بديل للقمح الأوكراني

وكانت شبكة «دويتشه فيله» الألمانية، قد نقلت عن تيموثي كالداس، الزميل السياسي في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، قوله إنّ مصر تمتلك كميات من القمح تغطي احتياجاتها حتى نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أنّه رغم ذلك فلا يزال على مصر إيجاد بديل لواردات القمح من أوكرانيا وروسيا، موضحا أنّ الحكومة المصرية تعمل على إيجاد بديل للدول التي تستورد منها القمح، مثل ما تفعل الهند أو الولايات المتحدة.

الشهر الثاني على الحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني منذ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتن شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا، أواخر شهر فبراير الماضي لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، بالإضافة إلى تحييد أوكرانيا عسكريا ونوع سلاح الجيش، وهو الأمر الذي رفضته كييف أثناء المفاوضات التي جرت بين الطرفين، وفقاً لما نقلته وسائل إعلام عالمية.