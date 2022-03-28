بدء موسم توريد القمح المحلي أول أبريل.. وصرف المستحقات خلال 48 ساعة
كتب:
وفاء الصعيدي
05:24 م | الإثنين 28 مارس 2022
صوامع القمح
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة جهزت أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا لعام 2022، تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة استعدادا لاستقبال الأقماح المحلية لعام 2022 في الأول من أبريل.
صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة
وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان اليوم، أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، موضحا أنه وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون القمح المورد مطابق للمواصفات الموضوعة.
توريد 6 ملايين طن قمح محلي
وأضاف أن نقاط التوريد ستفتح أبوابها من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء في شهر رمضان، وفي حال كثافة التوريد سيفتح عمليات التوريد أمام النقاط حتى الانتهاء الكامل من السيارات المتواجده أمام نقاط التوريد أيضا، مشيرا إلى الوزارة تسعى هذا العام لتوريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح محلي، كما أن الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.
ومن جانبه، صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، بأن القرارات الوزارية قد حددت نسب توريد القمح المحلي لكل فدان إلى 12 إردبا على الأقل، مضيفا أن من سيحجم عن توريد هذه النسبة سوف يضع نفسه تحت طائلة القانون، وسوف يحرم من الدعم المقدم له بالزراعة.
حصر كامل للمساحات المنزرعة من القمح
وأضاف أن وزارة الزراعة قدمت حصر كامل للمساحات المنزرعة من القمح، مشيرا إلى أن وزير التموين وجه بتشيكل غرفة عمليات مركزية بالوزارة تحت رئاسته لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام، ووجه بإنشاء غرف عمليات مركزيه بكل مديرية، لمتابعة الأمر، بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارة التابعة للمديريات لمتابعة نسب التوريد والتزام المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام.
إنشاء غرف عمليات مركزيه بكل مديرية
وأكد معاون الوزير أن سعر التوريد المحلي للقمح هذا العام عادل بعد الحافز الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن الواجب الوطني يحتم على الكل التعاون في الأمر، وسرعة توريد الأقماح المحلية المنتجة لديهم.