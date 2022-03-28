بدء موسم توريد القمح المحلي أول أبريل.. وصرف المستحقات خلال 48 ‏ساعة

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن ‏الوزارة جهزت أكثر من 400 نقطة لاستقبال الأقماح المحلية الموردة لهذا لعام ‏‏2022، تتنوع ما بين الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة استعدادا ‏لاستقبال الأقماح المحلية لعام 2022 في الأول من أبريل.

صرف مستحقات الموردين خلال 48 ساعة

وأشار وزير التموين والتجارة الداخلية، في بيان اليوم، أن مستحقات ‏الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد أقصى، موضحا أنه وجه مديري المديريات بالمحافظات بتسهيل عمليات التوريد ‏للموردين والمزارعين مع مراعاة أن يكون القمح المورد مطابق للمواصفات ‏الموضوعة.

توريد 6 ملايين طن قمح ‏محلي

وأضاف أن نقاط التوريد ستفتح أبوابها من الثامنة صباحا حتى ‏الخامسة مساء في شهر رمضان، وفي حال كثافة التوريد سيفتح عمليات ‏التوريد أمام النقاط حتى الانتهاء الكامل من السيارات المتواجده أمام نقاط ‏التوريد أيضا، مشيرا إلى الوزارة تسعى هذا العام لتوريد ما يصل إلى 6 ملايين طن قمح ‏محلي، كما أن الطاقات التخزينية جاهزة لاستقبال هذه الكميات المطلوبة.

ومن جانبه، ‏صرح أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة معاون وزير التموين، بأن القرارات الوزارية قد حددت نسب توريد القمح المحلي لكل فدان إلى 12 ‏إردبا على الأقل، مضيفا أن من سيحجم عن توريد هذه النسبة سوف يضع نفسه ‏تحت طائلة القانون، وسوف يحرم من الدعم المقدم له بالزراعة.

حصر كامل للمساحات المنزرعة من القمح

وأضاف أن وزارة ‏الزراعة قدمت حصر كامل للمساحات المنزرعة من القمح، مشيرا إلى أن وزير التموين وجه بتشيكل غرفة ‏عمليات مركزية بالوزارة تحت رئاسته لمتابعة عمليات توريد القمح هذا العام، ‏ووجه بإنشاء غرف عمليات مركزيه بكل مديرية، لمتابعة الأمر، بالإضافة إلى ‏غرف العمليات الفرعية بالإدارة التابعة للمديريات لمتابعة نسب التوريد والتزام ‏المزارعين بالنسب المطلوبة للتوريد هذا العام.

إنشاء غرف عمليات مركزيه بكل مديرية

وأكد معاون الوزير أن سعر التوريد ‏المحلي للقمح هذا العام عادل بعد الحافز الذي أقره الرئيس عبد الفتاح ‏السيسي، موضحا أن الواجب الوطني يحتم على الكل التعاون في الأمر، وسرعة ‏توريد الأقماح المحلية المنتجة لديهم.