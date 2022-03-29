علي جمعة: «فشلوا في محاولة اغتيالي وقالوا في التحقيقات إني اختفيت من أمامهم»

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الشباب الذين حاولوا اغتياله عام 2018 كانوا على بعد 4 أمتار منه، بعد التحقيق معهم وسؤالهم عن سبب فشلهم في قتلي قالوا إنى اختفيت من أمامهم فجأة.

تفاصيل محاولة اغتيال علي جمعة في عام 2018

وأوضح «جمعة» خلال استضافته في برنامج «على مسؤوليتي» مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية «صدى البلد» أن زحف على الأرض تفاديا لإطلاق النار حتى وصل إلى سور المسجد ودخلت، وخطبت الجمعة بدلا من الدكتور مجدي عاشور، وبالرغم من ذلك ادعوا علينا أن ماحدث كان اتفاق مع الحكومة.

وتابع الدكتور «جمعة»: «أنه في خطبته في بورسعيد تعرض للسب من أحد المصلين الشباب فحول محتوى الخطبة للحديث عن الخوارج»، لافتا إلى أن الجماعات الإرهابية قدرتهم ضعيفة على التفكير ولا يصلحوا في الحكم بشيء وحالهم الآن عذاب ذاتهم بنفسهم لأنهم اكتشفوا أنهم لا شيء وكل ما سعوا إليه فسد «هم في عذاب أليم»، مشيرا إلى أن أن منزله في الفيوم تعرض للتفجير قبل محاولة اغتياله بعام، وتم القبض على المجرمين وتمت محاكمتهم.

جمعة: الأكاذيب التي تروج على السوشيال ميديا جريمة كارثية

وأشار «جمعة»، إلى أن الأكاذيب التي تروج على السوشيال ميديا جريمة كارثية، ولا يجب أن نصدق كل ما نراه لأننا نعيش في زمن مليء بالفبركة، لافتا إلى أن دم الفتاتين المنتحرتين في رقبة كل من فبركوا لهما الفيديوهات وساعدوا على نشرها.

وأكد عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أنه يجب على كل من نشر الفيديوهات المفبركة للفتاتين المنتحرتين وشارك بإرسالها للناس أن يعلنوا توبتهم، والشامتين في الموتى أخس من الخوارج.