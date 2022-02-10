علي جمعة يوضح كيف يحاسب الله «عبده» على الأشياء المخير فيها «فيديو»

الإنسان مسير في بعض الأشياء ومخير في أشياء، فلماذا يحاسبه الله الذي قال «إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ» سؤال طرحته إحدى المتابعات، وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الأسبق، وعضو هيئة كبار علماء الأزهر، وعضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، في فيديو له عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك».

كيف يحاسب الله عبده وهو مسير؟

وأوضح الدكتور علي جمعة، أن الله تعالي لن يسأل الرجل أو المرأة لماذا أصبحت رجل أو لماذا أصبحتِ امرأة، فالإنسان مسير في بعض الأشياء ولا يسأل الإنسان عن هذه الأشياء ولا يختبر فيها، والله تعالي أعطى الإنسان العقل، وبين لنا أن الصلاة إرادة شرعية منه أن يفعلها العبد، وعندما لا يصلي العبد يحاسبه الله، وكل الأوامر الشرعية مثل الصلاة، فالله تعالي أعطى الإنسان عقل وعلمه الصحيح والخطأ حتى يحاسبه.

الله يحاسب عباده بعد أن أعطاهم العقل والعلم

وأضاف «جمعة»، في فيديو عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن الإنسان يحاسب على ما خير فيه، يفعله أو لا يفعله، وأما من يقول أن الله هو الهادي فنقول له أن الله هو الهادي خلقا وعلما، فالله تعالي يكتب إرادة الإنسان التي تعكس في حياته، فالله تعالي يعلم ما يحدث في الدنيا من يوم خلقها إلي يوم زوالها، فالله يعلم ما سيحدث للإنسان، ولكن ما يفعله الإنسان هو من إرادته.

الحساب يكون بعد بلوغ الدعوة

وأشار علي جمعة، إلي أن الأشخاص الذين يولدون في مناطق لا ينتشر فيها الإسلام لا يدخلون النار ما دام الإسلام لم ينتشر انتشارا بالغا عندهم، والقرآن يقول «وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا»، فهؤلاء الأشخاص ما دام لم تصلهم الدعوة سيدخلون الجنة، وهذا ما ينفيه المتشددون بسبب الفهم الخاطئ للإسلام.