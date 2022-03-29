عناني: لا تأشيرات خارج بوابة العمرة.. وكورونا زادت دخل السياحة 10%

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الساعات المقبلة ستشهد زيادة الدول المسموح لها الحصول على تأشيرات عند الوصول، مشيرا إلى أن الدول المسموح لها كانت 46 دولة زادت لتصل لـ76 دولة وسيكشف القرار الصادر قريبا سيكشف عن عدد الدول المضافة لقائمة الدول المسموح لها بالدخول بتأشيرات الوصول.

وأكد: العناني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب الاجتماع الثامن والأربعون للجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية أن الفترة الماضية شهدت تحركا كبيرا نحو تعديل قوانين السياحة وللمرة الأولى تم تحريك قانون شركات السياحة والذي لم يمس منذ السبعينات كما شهد تدشين بوابة العمرة للمصريين للمرة الأولى.

وأكد وزير السياحة والآثار أن تأشيرة العمرة لا تمنح سوى من خلال بوابة العمرة ومن المستحيل الحصول على تأشيرة للعمرة من أي جهة بعيدا من بوابة العمرة.

توصيات مهمة لدمج المجتمعات المحلية

وأشار العناني إلى أن مصر بصفتها رئيس اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط وضعت ثلاثة توصيات مهمة، أبرزها إدراج السياحة في المناهج التعليمية ودمجها وتطوير المناهج لتناسب مخرجات السياحة الحديثة وكذلك أوصينا بالاهتمام بالمجتمعات المحلية المحيطة بمناطق السياحة والآثار وتطوير معارفهم ومهاراتهم حتى لا تصبح مجتمعات طاردة للسياحة وأخيرا عمل قاعدة بيانات للعاملين بالسياحة وبحث كيفية مواجهة الأزمات المتكررة التي تؤثر على السياحة العربية وتشجيع السياحة البينية بين الدول العربية.

ولفت العناني إلى أن الإحصائيات كشفت زيادة متوسط ليالي الزيارة لمصر بمعدل ليلة لكل سائح بعد أزمة كورونا، ما يعني زيادة عائدات السياحة بمعدل 10%، مشيرا إلى أن العمل جارٍ بالتنسيق مع، وزير النقل، الفريق كامل الوزير، للعمل على خطة استقبال سياحة اليخوت والتي ستكون إنهاء إجراءاتها بالكامل إلكترونيا لتكون سياحة اليخوت إضافة جديدة للمقصد السياحي المصري.