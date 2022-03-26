 الآثار: اقتربنا على الانتهاء من تطوير ساحة جامع عمرو وتلال الفسطاط

قال الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار القبطية والإسلامية بوزارة الآثار، إن رئيس الوزراء زار منطقة مصر القديمة وتفقدها لمتابعة الأعمال الجارية لتطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص، لافتا إلى أن التوسعات بالساحة أضافت مساحات للمسجد تتسع لعدد كبير من المصلين.

طلعت: رئيس الوزراء تفقد أعمال التطوير كاملة بالمسجد

وأوضح «طلعت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الساحة تعتبر المدخل الرئيسي لحديقة تلال الفسطاط التي يجرى إنشاؤها بالتعاون بين جهاز التعمير ووزارة الإسكان ومحافظة القاهرة ووزارة الآثار، لافتا إلى أن رئيس الوزراء تفقد المسجد من الداخل وتابع أعمال الترميم الدقيقة وشرح الفريق له تفاصيل أعمال الترميم.

وأشار «طلعت» إلى أن رئيس الوزراء استكمل جولته التفقدية لمتابعة الأعمال في حديقة تلال الفسطاط، وأنه من التوقع الانتهاء من أعمال الترميم في المسجد قريبا، واكتمل الترميم الدقيق ويجرى حاليا ترميم الأخشاب والرخام.

تلال الفسطاط متنفس جديد ينضم لمتنزهات القاهرة الكبرى

وأكد رئيس قطاع الآثار القبطية والإسلامية بوزارة الآثار، أن رئيس الوزراء وجه بتسريع وتيرة العمل وإنجاز المشروع في أسرع وقت وبأعلى جودة، لافتا إلى أن مشروع حديقة تلال الفسطاط تعتبر متنفسا جديدا ينضم لمتنزهات القاهرة الكبرى ويخدم المنطقة السكنية المحيطة.

وبدأت الدولة حاليا تنفيذ مشروع تلال الفسطاط بالقاهرة، على مساحة 500 فدان، لتصبح أكبر حديقة ومسطح أخضر بمنطقة مصر القديمة بجوار متحف الحضارة ومتنفسا للمواطنين بحيث يتم تطوير حديقة الفسطاط لتكون واحدة من أهم المواقع والمعالم الأثرية والتاريخية وعنصر جذب للسياح ضمن مشروع تلال الفسطاط وإنشاء شبكة طرق جيدة تخدم مشروع التطوير، مع الاهتمام بتوفير أكبر مساحة ممكنة لانتظار السيارات الخاصة.

جدير بالذكر أن جامع عمرو بن العاص كان أول بناء فى الفسطاط، ثم بنى عمرو بن العاص داره الكبرى عند باب المسجد، وكان يفصلها عن الجامع طريق، ثم شيد دارًا أخرى ملاصقة لها.

وكانت الفسطاط هي المركز الرئيسي لحركة النقل المائي وميناء التجارة القادمة من الصين والهند وأوروبا، وعندما كانت ترسو المراكب الواصلة إليها والمحملة بأصناف الغلال المختلفة، كان الحمالون يقومون بحمل ذلك إلى أماكن التخزين الخاصة بها، التي كانت موجودة في عدة أماكن بالقاهرة، وتمتد الحديقة حاليا لأكثر من 250 فدانا، وتم إنشاؤها عام 1970 وتم افتتاح المرحلة الأولى عام 1989.