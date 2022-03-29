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مصرع 3 أشخاص جراء تحطم طائرة في المكسيك «صور وفيديو»

تصاعد دخان من أحد المحركات قبل تحطم الطائرة

كتب:

حسن رمضان
02:41 ص | الثلاثاء 29 مارس 2022
اصطدام طائرة صغيرة في متجر تجاري

اصطدام طائرة صغيرة في متجر تجاري

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب ما لا يقل عن 5 آخرين، جراء تحطم طائرة صغيرة في متجر تجاري، في حي أزتيكا بـ مدينة «تيميكسكو» في  المكسيك، وذكرت تقارير، أن عطلا ميكانيكيا تسبب في اصطدام الطائرة بالمتجر.

وقال منسق الحماية المدنية في ولاية موريلوس المكسيكية، إنريكي كليمنتي جالاردو إن، الطائرة الخاصة من طراز «بيتشكرافت كينج أير 90» هوت وارتطمت بالمتجر صغير، وفقا  لما ذكرته صحيفة «يونيفرسال» المكسيكية.

وأظهرت نشرتها وسائل إعلام، صور حطام الطائرة في حي أزتيكا بمدينة «تيميكسكو» المكسيكية.

 

وقالت تقارير، إن 4 أشخاص كانوا في الطائرة ، توفي منهم 3 وأصيب آخر.

الحماية المدنية الفيدرالية: عدم وجود خطر انفجار جراء تحطم الطائرة

وفي وقت سابق، اوضحت السلطات السلطات المكسيكية، أنه قد يكون هناك خطر الانفجار جراء تحطم الطائرة. وفي وقت لاحق، أشارت الحماية المدنية الفيدرالية، إلى عدم وجود خطر.

 

الطائرة كانت متجهة إلى ولاية بويبلا

وأوضحت وسائل إعلام، أن يُعتقد أن الطائرة من طراز«بي إي 9 أل»  كانت قد غادرت من ميناء أكابولكو وكانت متجهة إلى ولاية بويبلا، فيما قال شهود، إن دخانا كان يتصاعد من أحد المحركات قبل تحطم الطائرة.

 

 

 

 

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