عاجل.. تحطم طائرة ركاب على متنها 133 شخصا جنوب غربي الصين

تحطمت، اليوم الإثنين، طائرة ركاب من طراز بوينج 737 التابعة للخطوط الجوية الصينية الشرقية، وعلى متنها 133 شخصا، جنوب غربي الصين، وذلك وفقا لما نشرته «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل لها.

وبحسب ما نشرته قناة «CCTV» الصينية، فإن الطائرة تابعة لشركة «تشاينا إيسترن»، تحطمت بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانجشي، ما تسبب في حدوث حريق ضخم في الجبل هناك، في حين لا يزال عدد الضحايا غير معروف حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى مكان الحادث.