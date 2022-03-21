شاهد لحظة تحطم طائرة صينية مدنية على متنها 132 راكبا .. «فيديو»

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع التغريدات الشهير «تويتر»، مقطع فيديو يُظهر لحظة تحطم طائرة صينية.

132 شخصاً على متن الطائرة

ونقل موقع «روسيا اليوم»، عن وسائل إعلام محلية صينية، مقطع الفيديو، بعد إعلان الصين تحطم طائرة تابعة لشركة طيران شرق الصين «الصين ايسترن ايرلاينز»، والتي كانت تحمل على متنها 132 شخصًا.

والطائرة التي تحطمت كانت من طراز «بوينغ 737»، وسقطت بالقرب من مدينة ووتشو في منطقة قوانغشي، وتسبب تحطم الطائرة في اندلاع حريق بالمنطقة الجبلية التي سقطت بها الطائرة.

وبحسب وسائل إعلام محلية صينية، فإن الطائرة أقلعت في رحلة حملت رقم «إم يو 5735»، بعد الظهر بالتوقيت المحلي من مدينة كونمينغ جنوب غرب البلاد متوجهة إلى كانتون على مسافة حوالى 1300 كيلومتر.