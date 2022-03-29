«سعيد»: القوات التونسية ومؤسساتها ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، إن قوات الدولة ومؤسساتها ستتصدى لمن يريدون العبث بالدولة ودفع مواطني بلاد الى الاقتتال

وأوضح سعيد، في اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، أن الدولة كانت تتهاوى ومطالب حل مجلس نواب الشعب «البرلمان» في كل مكان، لذلك تم اتخاذ إجراءات استثنائية يوم 25 يوليو الماضي، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.

«سعيد»: تونس لها سيادة في الخارج

وشدد الرئيس التونسي، على أن بلاده لها سيادة الدولة في الخارج وسيادة في الشعب في الداخل، ومن يريد أن يعبث بها أو أن يصل إلى الاقتتال الداخلي فهناك قوات ومؤسسات ستصده عن أهدافه.

وبحث اجتماع مجلس الأمن القومي التونسي، الوضع العام في البلاد، كما تم التركيز خاصة على ضرورة احترام القانون من قبل الجميع. وأكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على وحدة الدولة وعلى أن المساس بوحدتها هو مس بأمنها وبأمن الشعب التونسي.

وأضاف سعيد، في تعليق على تنظيم اجتماع افتراضي لمكتب مجلس النواب المجمدة مهامه، أن هناك دولة وقوانين ولا مجال للتطاول عليهما، مشددا على أن الدولة التونسية ليست اللعبة وليست دمية تحركها الخيوط من الداخل والخارج.

رئيس تونس: مؤسسات الدولة لا تقوم على الإرساليات القصيرة

وأشار الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى أن مؤسسات الدولة التونسية لا تقوم على الإرساليات القصيرة، مضيفا، ان ما حدث أمس الاثنين، ما سمي باجتماع افتراضي هو غير قانوني لأن المكتب هو أيضا مجمد كما هو حال المجلس.

وتساءل سعيد: لماذا يهابون صناديق الاقتراع ويلجؤون إلى محاولات يائسة لا قيمة قانونية لها؟.