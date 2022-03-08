رئيس تونس: القضاء العادل من بين أهم عناصر النجاح في كل مجتمع

شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، على تحقيق الاستقلال الفعلي لـ القضاء في بلاده، وقال، إن القضاء العادل والمستقل هو ما لا شك فيه من بين أهم عناصر النجاح في كل مجتمع ودولة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووصف سعيد، مراسم أداء أعضاء المجالس المؤقتة للقضاء، لليمين الدستوري، باللحظة التاريخية بكل المقاييس ، وتوجه الرئيس التونسي، إلى أعضاء المجلس الوقتي للقضاء: «لقد أقسمتم الآن على احترام استقلال القضاء فلا قيام للدولة إلا بقضاء عادل ولا أمن في المجتمع إلا إذا انتشر العدل بين الناس».

«سعيد»: سيأخوص مع المجلس الوقتي للقضاء حربا بلا هوادة ضد الفاسدين

وأضاف سعيد، أن المهام الموكلة إلى أعضاء المجلس هي من بين أهم المهام في الدولة، وأكد الرئيس التونسي، أنه سيخوض مع المجلس الوقتي للقضاء حربا بلا هوادة ضد الفاسدين والمفسدين الذين أرادوا التسلل الى قصور العدالة وضد كل من يريد إسقاط الدولة والتنكيل بالشعب في معاشه وقوته.

رئيس تونس يدعو أعضاء المجلس إلى المساواة بين الجميع طبقا للقانون

ودعا رئيس تونس، قيس سعيد، أعضاء المجلس إلى المساواة بين الجميع طبقا للقانون، مشيرا إلى خوض في هذه الأشهر معركة تحرير وطني ،وتابع سعيد قائلا: «فلنخضها معا في إطار القانون وليتحمل كل واحد منا مسؤوليته أمام الله والشعب والتاريخ».

وأشار الرئيس التونسي، إلى أنه من يتصور انه سيطوع القضاء لمصلحته فليعلم أنه سيصطدم بسد منيع هو القضاء العادل والمستقل، وفقا لما ذكرته إذاعة «موزاييك» التونسية.