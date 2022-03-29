قانون سوري جديد لـ إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة

أصدر رئيس سوريا بشار الأسد، قانونا تضمن تعديلات ألغت عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة في جميع التشريعات السارية في البلاد، واستبدلتها بعقوبة السجن المؤقت والمؤبد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن الأسد أصدر القانون رقم 15 لعام 2022 الذي تضمن تعديلات على عدد من مواد قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته.

القانون الرئاسي الجديد يرفع الحد الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات

ورفع القانون الرئاسي الجديد الحد الأدنى والأعلى لعقوبة الغرامات، وعدل المادتين 285 و286 الواردتين في قانون العقوبات بحيث تحدد عقوبة من قام في سوريا بدعوات ترمي إلى المساس بالهوية الوطنية أو القومية أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية بالاعتقال المؤقت.

وحدد القانون السوري الجديد، عقوبة كل سوري يذيع أنباء كاذبة أو مبالغاً فيها من شأنها أن تنال من هيبة الدولة أو مكانتها بالحبس 6 أشهر على الأقل، كما يعاقب بالحبس سنة على الأقل كل سوري قام بكتابة أو خطاب يدعو فيه إلى اقتطاع جزء من الأرض السورية أو التنازل عنها.

وشدّد القانون السوري الجديد عقوبات مفروضة على مرتكبي سرقة السيارات وعلى مرتكبي سرقة الدراجات الآلية.

بدوره، أقر مجلس «الشعب» السوري مشروع القانون المتضمن تجريم التعذيب وأصبح قانونا.

وزير العدل السوري: بلادنا من الدول التي صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب

وتضمنت المواد الواردة في مشروع القانون السوري، تعريف مفهوم جريمة التعذيب، وعدداً من العقوبات بحق مرتكبيها، فيما قال وزير العدل السوري، أحمد السيد إن بلاده من الدول التي صدقت على اتفاقية مناهضة التعذيب.

وأوضح السيد، أن الاتفاقية تضمنت أفعالا يتوجب تجريمها ووضع عقوبات كفيلة بمنع ممارستها وقمع مرتكبيها، وأشار الوزير السوري، إلى أن دستور بلاده حرم التعذيب وأوجب أن يحدد القانون عقاباً لمن يرتكب تلك الجريمة.