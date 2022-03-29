تفاصيل إطلاق أول محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية في شرم الشيخ (صور)

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء، إن الدولة تتجه لاستخدام الطاقة النظيفة التي تقلل من الانبعاثات الكربونية، لاسيما في المدن السياحية مثل شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن مدينة شرم الشيخ تتميز بسطوع الشمس والهواء النقي طوال العام.

وأضاف «فودة» أن إنشاء محطات كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية ضرورة لعدة أسباب، أولها استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ نوفمبر المقبل، وثانيًا تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بالتالي تكون المدينة نقية وصحية، وثالثًا استغلال أشعة الشمس الموجودة باستمرار في المدينة وتقليل الاعتماد على الكهرباء لتوفير النفقات.

تفاصيل محطة الطاقة الشمسية

المهندس أيمن راسخ رئيس مجلس إدارة شركة متخصصة في تركيب محطات الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية، قال في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن محطات الطاقة الشمسية تتجه إليها كل الدول التي تعيش بالقرب من خط الاستواء، لأن هناك خارطة للشمس في العالم، وهي التي تحدد أفضل المناطق لإقامة المحطات، مشيرًا إلى أن الألواح الزجاجية المستخدمة في صناعة محطات الطاقة الشمسية تتميز بقوتها وقدرتها على تحويل الشمس إلي كهرباء.

وأضاف أن تفاصيل المحطة الأولى في شرم الشيخ كالتالي:

１- المحطة علي مساحة 5200 متر مربع.

２- تنتج مليوني كيلو وات ساعة.

３- توفر 3 ملايين جنيه سنويًا.

４- توفر 1400 طن سنويًا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

５- مدة تنفيذ المحطة 8 شهور.

６- تكلفة المحطة 13 مليون جنيه.

７- تضم 2500 لوح طاقة شمسية، وهي تمثل 75% من المحطة.

８- الصيانة عبارة عن إزالة الأتربة فقط.

９- تتكون من «شاسيهاتù وحوامل لحمل الألواح.

１０- توجه الواح الطاقة الشمسية ناحية الجنوب بميل 20 درجة لتكون أشعة الشمس عمودية.

１１- كابلات طاقة شمسية توصل بين الألواح.

１２- المحول الشمسي الذي يربط الطاقة الشمسية بالكهرباء علي الشبكة الموحدة.

１３- تركب الألواح فوق أسطح الفنادق لاستغلالها.

１４- توفر 80% من أحمال الكهرباء للفنادق في فترة النهار.

المدينة الخضراء

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه جرى تخصيص قطعتي أرض في شرم الشيخ، على مساحة 120 ألف متر مربع لإقامة محطتين شحن السيارات بالكهرباء في إطار تحويل مدينة شرم الشيخ إلي مدينة خضراء، قبل انطلاق قمة المناخ.

وأوضح أنه جرى الاتفاق مع أصحاب محطات الوقود التقليدية في شرم الشيخ إلى تحويل أجزاء منها للعمل بالغاز والكهرباء قبل انطلاق قمة المناخ.