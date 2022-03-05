الديهي: استضافة قمة المناخ في مصر لا تقل أهمية عن تنظيم كأس العالم

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء، لمتابعة أعمال اللجنة الوزارية العليا للإعداد والتحضير لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ «COP27»، في شرم الشيخ، نوفمبر المقبل، موضحًا أن مصر تسعى من خلال قمة المناخ لتحقيق حزمة من المنافع والفوائد من نجاحها في تنظيم هذا المؤتمر الدولي، منها اقتصادية وسياحية وسياسية، وذلك خلال تقديمة برنامجه «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على قناة «TeN».

القمة تأتي في ظل ظروف صعبة على مستوى العالم

وأضاف «الديهي»، أن القمة تأتي في ظل ظروف صعبة على مستوى العالم، فقمة المناخ المقبلة لا تقل في أهميتها بل تزيد عن أهمية تنظيم بطولة كأس العالم أو تنظيم الأولمبياد، ولا بد أن يعلم المواطنون كل التفاصيل عن القمة، مثلما يعلمون كل تفاصيل بطولة كأس العالم، فنحن نستضيف وفودا من جميع أنحاء العالم، ورؤساء الدول، ورؤساء الحكومات، بنفس المدينة، وهذا يعني حجم كبير من اللوجستيات تتم من وصول الوفود ونقلهم وتجهيز القاعات.

لابد من تدخل حاسم وسريع من الدولة

من ناحية أخرى، استنكر الإعلامي نشأت الديهي، زيادة أسعار الخبز السياحي ببعض المناطق دون مبرر، مناشدًا المواطنين بعدم شراء هذا الخبز بعد ارتفاع أسعاره: «ده غش وسرقة جهارًا نهارا وابتزاز»، مشددًا على أننا في وقت طوارئ اقتصادية والعالم يبحث عن منفذ، وعلى الجميع أن ينتبه للتاجر الغشاش ومن يقوم بحجز السلع، وأن تكون هناك رقابة ذاتية من المجتمع على المجتمع، ومن الأجهزة المعنية أيضا، مشددًا على أن القانون يجب أن يكون رادعا لهؤلاء خلال الأزمات، مؤكدًا أن بعض التجار يتسببون في فوضى عارمة في الأسواق برفع الأسعار دون مبرر.