نصائح مهمة من «الصحة» للحوامل في شهر رمضان.. «تصوم ولا متصومش؟»

تتساءل العديد من السيدات الحوامل حول إمكانية صيامهن لشهر رمضان الكريم الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، وحال توقفهن عن الماء والطعام لساعات طويلة هل من الممكن أن يعرضهن لأضرار صحية سواء عليهن أو على الجنين، وذلك من بين أسئلة كثيرة تشغل بال السيدات الحوامل خلال الفترة الحالية، وتُجيب عنها وزارة الصحة والسكان من خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

أهمية زيارة الطبيب لاتخاذ قرار صيام رمضان من عدمه

توضح دكتورة آمال عبد الحي، أخصائي أمراض النساء والتوليد ومدير عام الإدارة العامة لرعاية الأمومة والطفولة، من خلال الفيديو أنه يجب على السيدة الحامل قبل اتخاذ قرار الصيام في شهر رمضان من عدمه أن تتواصل مع الطبيب الذي يتابعها خلال فترة الحمل، أو تزور أقرب وحدة ويتم تشخيص حالتها والإجابة على سؤال «ينفع تصوم ولا مينفعش؟».

وأضافت «آمال» أنه إذا كانت السيدة الحامل السليمة وحملها طبيعي ولا تعاني من أي مشاكل وليست مريضة ضغط أو سكر أو قلب أو تعاني من الكلى المصاحبة للحمل، في هذه الحالة يتم النقاش حول إمكانية صيامها لـ شهر رمضان.

أخصائي أمراض النساء: على الحامل الإفطار فورا إذا شعرت بالعطش

وأشارت أخصائي أمراض النساء والتوليد إلى أنه يجب أن تعلم السيدة الحامل أن الصيام مشقة وهو ما يجب تجنبه خلال الحمل، وفي حالة إصرارها على الصيام لن يتم إجبارها على الإفطار ولكن إذا شعرت بالعطش عليها أن تشرب المياه على الفور وفي حالة شعورها بالجوع يجب أن تأكل وتفطر في حينها.

وتابعت «آمال» بأنه في حالة صيام شهر رمضان تستطيع السيدة الحامل تعويض احتياجاتها والحصول عليها بداية من أذان المغرب وحتى آذان الفجر، ولكن صيام من 12 إلى 13 ساعة من الممكن أن يؤثر على صحة الأم نفسها: «ينبغي على السيدة الحامل قبل شهر رمضان أن تزور الطبيب المعالج للمتابعة، حتى يتم الاتخاذ القرار النهائي بشأن صيامها لشهر رمضان».