تزايد إقبال المواطنين على معرض أهلا رمضان قبل انتهائه بـ3 أيام

تزايد عدد المواطنين الوافدين على معرض أهلا رمضان المقام في قاعة المؤتمرات في مدينة نصر، وذلك بهدف شراء مستلزماتهم اليومية من السلع الغذائية والرمضانية التي تلبي احتياجاتهم خلال شهر رمضان الكريم والذي يحل يوم السبت المقبل 2 إبريل 2022.

إقبال متزايد من المواطنين على معرض أهلا رمضان

ويرجع تزايد عدد إقبال المواطنين على معرض أهلا رمضان اليوم وأمس، بسبب قرب انتهاء فعاليات إقامة المعرض بأجنحته المختلفة، حيث من المقرر أن ينتهي المعرض يوم الجمعة 1 إبريل أي بعد 3 أيام من الأن وتحديد قبل حلول شهر رمضان بيوم واحد.

وأكد عدد كبير من زوار معرض أهلا رمضان من المواطنين، أن أسعار السلع تشهد انخفاضا ملحوظا في سعرها عن أسعارها في الأسواق الخارجية، وخاصة أسعار اللحوم والدواجن والأرز والزيت والسكر والمكرونة.

أسعار السلع الغذائية في معرض أهلا رمضان 2023

- كيلو اللحمة السوداني الطازة 95 جنيها.

- كيلو اللحمة البرازيلي المجمدة 80 جنيها.

- كيلو الدواجن المجمدة 48 جنيها.

- كيس السكر المعبأ واحد كيلو جرام 10 جنيهات وربع.

- كيس الأرز المعبأ واحد كيلو جرام 8 جنيهات.

- سعر زجاجة الزيت الخليط «كوكي» 900 ملي بـ 24.5 جنيه بدلا من 28 جنيه.

- سعر زجاجة الزيت عباد الشمس «بونو» 900 ملي بـ 26 جنيه بدلا من 29 جنيه.

- سعر زجاجة زيت بذرة القطن «الكرنك» بـ26 جنيه بدلا من 30 جنيه.

كما يوفر معرض أهلا رمضان، شنط وكراتين رمضان بأي كمية للمواطنين، حيث يبلغ سعر شنطة رمضان 52 جنيها وسعر كرتونة رمضان الحجم الصغير 95 جنيها، وسعر كرتونة رمضان الحجم الكبير 123 جنيها.

تجدر الإشارة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء افتتح يوم الخميس الماضي معرض أهلا رمضان، يرافقه عدد من وزراء الحكومة على رأسهم الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، ووزيرة الصناعة نيفين جامع.