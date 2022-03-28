خالد عبد الغفار: مد ساعات عمل مكاتب الصحة لتطعيم المسافرين إلى السنغال

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، إن أي شخص سيسافر لتشجيع منتخب مصر أمام منتخب السنغال في المباراة الفاصلة بين البلدين، للتأهل لكأس العالم، الذي سيقام نهاية العام الحالي في دولة قطر، يجب عليه الحصول على التطعيمات من مكتب وزارة الصحة.

عمل مكاتب الصحة لساعات متأخرة

أضاف «عبد الغفار»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، على فضائية «صدى البلد»، اليوم، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أنه يتمنى التوفيق لمنتخب مصر في المباراة المصيرية، غدا، المقرر إقامتها في العاصمة السنغالية داكار، لافتا إلى أن وزارة الصحة توفر التطعيمات الخاصة بالملاريا والصفراء والحمى.

وشدد على ضرورة التطعيم في أسرع وقت، للحصول على الشهادات الخاصة بالتطعيم، للتسهيل على المواطنين الحصول عليها للسفر، لتجنب مواجهة الجمهور المصري الذي سيسافر أي مشكلات في الحضور، لافتا إلى أن مكاتب وزارة الصحة الخاصة بالتطعيم، تعمل لساعات متأخرة اليوم، من أجل تسهيل استخراج الشهادات للأشخاص الذين سيسافرون.

مبادرة عالمية أطلقها الرئيس

أوضح وزير التعليم العالي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق المبادرة العالمية لعلاج مرضى الكبد في مصر، منذ فترة، والقضاء على فيروس سي في مصر، وأشادت بها منظمة الصحة العالمية، والآن تعمل مصر على استكمال هذه المبادرة، حيث تهدف لعلاج مرضى سرطان الكبد بالمجان، وتستهدف جميع الفئات وكل المحافظات، من أجل الحفاظ على صحة المواطن المصري، الذي تسعى الحكومة لتوفير الحياة الكريمة له، عبر مختلف المبادرات الصحية والاجتماعية وتطوير البنى التحتية.