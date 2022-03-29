ارتفاع سعر الروبل الروسي أمام الدولار اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022

ارتفع سعر الروبل الروسي أمام الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء 29 مارس 2022، إذ سجل 88.11 روبل للدولار الواحد، وهو أعلى مستوى في شهر تقريباً، في حين واصلت الأسهم الروسية هبوطها في الجلسة الثالثة للتداول بعد تعليق استمر قرابة شهر.

سعر الروبل الروسي

وكان سعر الروبل الروسي وصل إلى 90 روبل لكل دولار واحد، في ختام التعاملات المالية ليوم أمس الاثنين، قبل أن يواصل تعافيه بدعم من تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قبل أيام، بشأن إلزام المشترين الأوروبيين للغاز بالسداد من خلال الروبل الروسي اعتباراً من 31 مارس الجاري، وهو ما رفضه مجموعة وزراء خارجية الدول السبع، معتبرةً أن هذا الأمر «يخالف العقود المبرمة من الطرفين».

السوق الروسي يعاود العمل تدريجا

وعاودت السوق الروسية عملها بشكل تدريجي، بعد تعليق بسبب العقوبات الأجنبية الشاملة التي أعقبت بداية إطلاق روسيا عملية خاصة في أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي.

ويوم أمس، استأنفت الأسهم والسندات الروسية التداول بالكامل، وإن كان ذلك في إطار زمني محدود ومع قيود مختلفة، بما فيها حظر البيع على المكشوف الذي لا يزال ساريًا، ويُمنع غير المقيمين من بيع الأسهم وسندات الروبل OFZ حتى 1 أبريل 2022.

ارتفاع أسعار الروبل الروسي 7.7%

وشهد، يوم أمس الإثنين، ارتفاع سعر الروبل الروسي بنسبة 7.7 بالمئة إلى 89.10 للدولار الواحد، وهو أقوى مستوى له منذ الأول من مارس الجاري، وقال ديمتري بوليفوي، رئيس الاستثمار في Locko-Invest، إن الروبل الروسي حصل على دعم من شروط استمرار ضوابط رأس المال وغياب تشديد العقوبات الجاد.

بينما كان الروبل أضعف على منصة EBS الإلكترونية، إذ سجل 96 روبل مقابل الدولار، في وقت يراقب المستثمرون نتائج محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا التي قد تبدأ في تركيا اليوم الثلاثاء.