شريف سلامة عن التعاون مع نيللي كريم في «فاتن أمل حربي»: معندهاش نفسيات

عبر الفنان شريف سلامة، عن سعادته الكبيرة بالتعاون مع الفنانة نيللي كريم، من خلال مسلسل «فاتن أمل حربي»، إذ يكثف مع فريق العمل عدد ساعات التصوير، التي تصل إلى نحو 16 ساعة يوميا، من أجل اللحاق بالموسم الدرامي في رمضان 2022.

كواليس تعاون شريف سلامة مع نيللي كريم

قال شريف سلامة لـ«الوطن»، إن «نيللي كريم من أجمل وأبسط وأشطر الناس اللي شوفتهم في المهنة دي، سعيد سعادة كبيرة بالعمل معها، فهي شخصية متفانية وتحب شغلها، ومتواضعة وتشتغل على نجاح المشهد».

وأضاف: «أهم شيء عندها هو الناتج العام، وليس لديها نفسيات إطلاقا، وأعتقد أنها من أهم الأشياء، فأحيانا الشخص من الممكن أن يعطل أو يتاخد من مجهوده، بسبب النفسيات» .

القنوات العارضة لـ«فاتن أمل حربي»

يشرف حاليا، مخرج المسلسل ماندو العدل، على مرحلة المونتاج والمكساج للحلقات الأولى، من أجل تسليمها إلى القنوات العارضة، إذ من المقرر عرض «فاتن أمل حربي» خلال رمضان 2022، على قناة CBC، قناة دبي، ومنصة WATCH IT.

وتجمع معظم المشاهد بين شريف سلامة ونيللي كريم، خلال الأيام الحالية، وصورت مشاهد داخل محكمة الأسرة، نظرا لأن الأحداث تسير في هذا الاتجاه.

معلومات عن «فاتن أمل حربي»

المسلسل من إخراج ماندو العدل، وتأليف الكاتب إبراهيم عيسى، في أول تجربة درامية له، ويحرص ماندو، على اختيار عدد من النجوم والأبطال، منهم: محمد الشرنوبي، هالة صدقي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، محمد الشرنوبي، جيلان علاء، محمد التاجي، محمد ثروت.

ويناقش «فاتن أمل حربي» فكرة المرأة ومصيرها بعد الطلاق، وحضانة الأطفال في حال إصرارها على الزواج من رجل آخر، إذ أنها تتصدم بالقانون الذي يأخذ منها أطفالها الصغار، وتكون الحضانة لصالح الأب، وسوف يظهر دور نيللي كريم بشكل واضحا بعد عرض الحلقات الـ3 الأولى .