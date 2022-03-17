تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل «فاتن أمل حربي» في رمضان 2022

تواصل الفنانة نيللي كريم تصوير مسلسلها الجديد «فاتن أمل حربي»، والذي من المقرر أن يُعرض في شهر رمضان 2022، ويناقش قضايا اجتماعية تهم المرأة، منها العنف الزوجي، وحضانة الأطفال بعد الطلاق.

القنوات العارضة لمسلسل «فاتن أمل حربي» في رمضان 2022

ويبحث الجمهور عن المنصات التي ستعرض مسلسل «فاتن أمل حربي» خلال رمضان 2022، وهي قناة CBC، قناة دبي، ومنصة WATCH IT.

ويكثف المخرج ماندو العدل تصوير مشاهده مع بطلي العمل: نيللي كريم، وشريف سلامة، إذ انتهي من مونتاج الحلقة الأولى من المسلسل. وتصل عدد ساعات التصوير في اليوم الواحد إلى 16 ساعة، من أجل إنجاز أكبر عدد من المشاهد قبل بداية الشهر الكريم.

أبطال مسلسل «فاتن أمل حربي»

«فاتن أمل حربي»، من تأليف الكاتب إبراهيم عيسى في أول تجربة تلفزيونية له، وإخرج ماندو العدل، ويضم العمل نخبة من الفنانين، منهم محمد الشرنوبي، الذي ظهر على الملصقات الدعائية مرتديًا ملابس رجال الدين، وسيقدم دورًا مختلفًا عما قدمه من قبل، بالإضافة إلى مشاركة كل من هالة صدقي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، محمد الشرنوبي، جيلان علاء، محمد التاجي، محمد ثروت.

قصة مسلسل «فاتن أمل حربي»

يناقش العمل الفني مشكلات المرأة بعد الطلاق، في حالة طلبها الزواج من رجل آخر، إذ تواجه نيللي كريم مشكلات خاصة بحضانة الأطفال، والتي تصطدم بعد الطلاق بقانون يجبرها على التخلي عن حضانة أطفالها في حالة الزواج من شخص آخر، وتدخل في مشكلات عديدة مع زوجها «طارق» الذي يجسد دوره الفنان شريف سلامة، وتتعرض للعنف على يده خلال فترة الزواج.