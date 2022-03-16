شريف سلامة يكثف ساعات تصوير «فاتن أمل حربي».. و«العدل» يعد بـ«مفاجأة»

يكثف الفنان شريف سلامة، ساعات تصوير مسلسله الجديد «فاتن أمل حربي» مع الفنانة نيللي كريم، حيث استمر التصوير، أمس، للساعات الأولى من الصباح.

انتهاء مونتاج الحلقة الأولى من «فاتن أمل حربي»

وانتهى المخرج ماندو العدل من مونتاج ومكساج الحلقة الأولى من مسلسل «فاتن أمل حربي»، وتسليمها للقنوات العارضة في رمضان 2022، حيث يدور العمل في إطار درامي اجتماعي، ويناقش بشكل أساسي قضايا المرأة، ويسلط الضوء على قضية الزواج العرفي والرسمي.

ماندو العدل يشيد بأداء الفنان شريف سلامة

من جانبه، أشاد ماندو العدل بأداء الفنان شريف سلامة في المسلسل، حيث وصفه بـ«مفأجاة رمضان 2022»، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، مؤكدا على أن دوره مختلف وجديد، ولم يأخذ حقه في البطولة مطلقا.

أحداث مسلسل «فاتن أمل حربي»

الأحداث الأساسية تدور حول قصة «فاتن» بعد طلاقها من طارق واستحالة العشرة بينهما، حيث تعود نيللي كريم من جديد إلى أعمالها الدرامية، ورغم محاولة طارق إقناعها بفتح صفحة جديدة إلا أنها ترفض، وتجد نفسها في مواجهة قانون، قد يحرمها من حقوقها وأبنائها إذا تزوجت من آخر لتقرر بعد معاناة من طليقها التصدي لتغييرهذا القانون المجحف لتحتضن أبناءها.

أبطال مسلسل «فاتن أمل حربي»

جمع المخرج ماندو العدل عددًا من نجوم الصف الأول وهم: نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، فادية عبدالغني، خالد سرحان، والعمل من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل.

آخر أعمال نيللي كريم

وشاركت الفنانة نيللي كريم رمضان الماضي من خلال مسلسل «ضد الكسر»، ومن بعدها قدمت مسلسل «الجسر» مع الفنان عمرو سعد، والذي عُرض الفترة الماضية عبر إحدى المنصات الرقمية، وشاركهما العمل الفنانة أسماء أبو اليزيد، وهو كتابة محمد سليمان عبد المالك، وتأليف وإخراج بيتر ميمي.