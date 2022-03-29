«عبدالغفار» يبحث دور صندوق التعليم لإعداد خريجين بمهارات مناسبة لسوق العمل

عقد مجلس إدارة صندوق تطوير التعليم، اجتماعا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مُفوضًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أحمد الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، والأعضاء، وذلك في مقر الوزارة.

التعليم التكنولوجي ومُتطلبات الثورة الصناعية

في بداية الاجتماع، أكد عبدالغفار، أهمية دور الصندوق في ربط الجهات المعنية بالتعليم التكنولوجي، والتنسيق بينها، لإعداد خريجين يمتلكون المهارات والجدارات اللازمة في التخصصات الفنية، التي تُلبي احتياجات سوق العمل، وتُحقق مُتطلبات الثورة الصناعية الجديدة، فضلًا عن تقديم الدعم المالي والفني للمشروعات التعليمية التكنولوجية، وكذا تقديم الدعم للقطاعات الصناعية من خلال توفير خريجين مُدربين بكفاءة، تؤهلهم لدعم هذا المجال وتطويره بما يتوافق مع المواصفات العالمية الحديثة.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أحمد الحيوي، عددًا من الموضوعات المهمة، وتشمل: إعادة هيكلة صندوق تطوير التعليم، وكذا تخصيص مبنى إداري للصندوق بأحد مباني جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بجنوب طريق الواحات بمدينة السادس من أكتوبر، ومتابعة تطوير التعليم الفني من خلال تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المُتكامل بالفيوم خلال العام المالي 2022/2023، إضافة إلى تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المُتكامل بأسيوط، خلال العام المالي 2022/2023، وتطوير التعليم الفني من خلال تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المُتكامل بالفيوم خلال العام المالي 2022/2023، ومتابعة تمويل مصروفات التشغيل السنوية لمجمع التعليم التكنولوجي المُتكامل بأسيوط خلال العام المالي 2022/2023.

إنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية

وافق المجلس على تشكيل لجنة لإعداد دراسة تفصيلية لمشروع ربط المرحلة الثانية من مدارس الخمس سنوات التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالجامعات التكنولوجية، كما وافق المجلس على إنشاء جامعة مصر التكنولوجية الدولية بحيث تضم المجمعات التعليمية التكنولوجية المتكاملة التابعة للصندوق، وأحيط المجلس علمًا بالموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية بمجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية.