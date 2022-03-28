التعليم العالي: نعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل

أكد الدكتور خالدعبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنّ مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس، إضافة لجهود منظومة التعليم العالي لدعم فكر ريادة الأعمال وتشجيع المبتكرين من طلاب الجامعات، وتوفير منصة تستوعب طاقات الشباب، واكتشاف مواهبهم وصقلها ورعايتها وتوجيهها في الطريق السليم الذي يخدم قاطرة التنمية الوطنية.

ونوّه بأهمية مجال الابتكار وريادة الأعمال فى العصر الحالي، مشيرًا إلى اتجاه الجامعات لتنفيذ مراكز ريادة الأعمال كجزء من دورها في تأهيل الشباب لسوق العمل ومساعدتهم في بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر بعد التخرج لما تمثله هذه المشروعات من أهمية للاقتصاد الحديث.

وشدد على تأهيل شباب الطلاب والباحثين للمشاركة في المسابقات الدولية في مجال الابتكار، مؤكدًا رعاية واهتمام الوزارة بمخرجات الأبحاث العلمية والابتكارات التي يقوم بها شباب الطلاب والباحثين والعمل على تحويلها لمنتجات ونماذج صناعية قابلة للتطبيق والتسويق لها.

وأشار وزير التعليم العالي، خلال افتتاح أول مركز الابتكار بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة، لدور صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الذي أسسته الوزارة بدعم مستدام لتمويل ورعاية أفكار الشباب وابتكاراتهم ودعم النوابغ والمبتكرين، مقدما التهنئة لجامعة عين شمس لإنجاز هذا المشروع المتميز، الذي يعد همزة وصل قوية وفاعلة بين مجال التعليم والتدريب والبحث الأكاديمي من جهة، ومجال الصناعة والخدمات ورجال الأعمال من جهة أخرى، وإتاحة الفرصة لشباب الجامعات للتواصل مع قطاع الأعمال مقدما الدعوة للعاملين بقطاع الصناعة والقطاع الخاص لمنح الثقة للأفكار الشابة التى ينتجها طلاب الباحثين والخريجين ودعمها ماديا.

وشدد على الاستمرار في رفع بنية المؤسسات الأكاديمية وتأهيلها بالإمكانات اللازمة لنشر فكر ريادة الأعمال بين طلاب الجامعات، واكتشاف ودعم المبتكرين ورواد الأعمال.

جامعة عين شمس في المركز الأول للابتكار وريادة الأعمال

ومن جهته، أكد الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، أنّ المركز يعتبر الأول على مستوى الجامعات المصرية الحكومية للابتكار وريادة الأعمال وتم إنشاؤه بشراكة مع البنك المركزي، ممثلا في مبادرة رواد النيل، على مساحة 8 آلاف متر مربع، ومجهز بأحدث التكنولوجيات المتطورة، ويهدف لخدمة جميع منتسبي جامعة عين شمس ورواد الأعمال ودعمهم للابتكار والخروج بأفكارهم وابتكاراتهم إلى العالم وخدمة المجتمع المصري.

وأضاف أنّ المركز يضم عدة مراكز للتوظيف، التدريب وتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس لإكسابهم المزيد من المهارات، قاعات للمناقشات وحاضنات أفكار، كما انه مجهز بصورة عالية، طبقا لأحدث المقاييس العالمية، مقدمًا الشكر للبنك المركزي لدعمه لهذا المشروع.

وقدّم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة التهنئة لجامعة عين شمس؛ لتنفيذ هذا المشروع المتميز، معربًا عن تمنياته أن تسفر نتائج المشروع عن أعمال ناجحة تفيد في تطوير البيئة المحيطة وتسهم في تنمية المجتمع.