«تنس وبلياردو».. وزير التعليم العالي يستعرض مهاراته الرياضية بجامعات العاصمة الإدارية

ما بين لعبة تنس طاولة وبادل تنس وبلياردو وكرة قدم، شارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم، خلال جولته بمؤسسة التعليم العالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، طلاب الجامعات الدولية ممارسة هواياته المفضلة من الألعاب الرياضية المختلفة، مؤكدا خلال المشاركة أهمية الرياضة للجميع، خاصة الطلاب في تنمية مهاراتهم وهواياتهم المختلفة بجانب تحفيزهم على للمشاركة بمختلف البطولات، وأن هناك دعما كاملا لمختلف الهوايات داخل الجامعات سواء رياضية أو ثقافية أو فنية أو علمية، مشددا على ضرورة توفير كل متطلبات الالعاب الرياضية والاشتراك بمختلف المسابقات المحلية والدولية.

جامعات العاصمة الإدارية الجديدة

البداية كانت من مؤسسة جامعات جلوبال، بمشاركته الطلاب لعبة تنس الطاولة محققا الفوز على منافسه من الطلاب، مؤكدا أن الوزارة بالتنسيق مع الجامعات المختلفة لا تدخر جهدا في تنمية المواهب.

وفي جامعات المعرفة الدولية المستضيفة لفرع جامعة كوفنتري البريطانية، شارك وزير التعليم العالي الطلاب ألعاب «بادل تنس» مع 3 من طلاب الجامعة، مشددا على أن الرياضة لها دور في رفع الروح المعنوية للطلاب بمختلف أعمارهم.

أمين مجلس أمناء الجامعات الدولية: نجاري التنسيق لإنشاء فروع جديدة بالعاصمة الإدارية

وفي مؤسسة الجامعات الكندية والأوروبية، شارك وزير التعليم العالي الطلاب في لعبة البلياردو وكرة القدم الخماسية، لافتا إلى أن هناك دعما لا محدود للهوايات المختلفة في الجامعات.

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد الطيب، أمين مجلس فروع الجامعات الدولية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة المقبلة ستشهد إضافة أفرع جديدة لجامعات دولية جديدة في العاصمة الإدارية الجديدة بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة المصرية وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في استضافة كبرى المؤسسات الجامعية الدولية.