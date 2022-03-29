23 سفينة بحمولات 3,9 مليون طن في موانئ المنطقة الشمالية خلال فبراير

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، أن موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش بالمنطقة الشمالية، سجلت حركة تداول للسفن خلال فبراير الماضي بإجمالي حمولات بلغت 3,924,236 طن كطاقة محققة، وعدد حاويات 334,164 حاوية مكافئة من خلال استقبال عددٍ من السفن بلغت 223 سفينة متنوعة خلال الشهر.

ميناء غرب بورسعيد استقبل 38 سفينة حاويات بطاقة 510961 طن

وذكر البيان أن ميناء غرب بورسعيد التابع للمنطقة الاقتصادية استقبل 38 سفينة حاويات بطاقة محققة 510961 طن، وعدد حاويات 45515 حاوية مكافئة، كما استقبل الميناء 12 سفينة بضائع عامة، و6 سفن صب سائل، وسفينتين رورو، وسفينتين ملح وسفينة سياحية، فضلًا عن استقبال 36 قاطرة متعددة الأغراض خلال نفس الشهر.

واستقبل ميناء شرق بورسعيد خلال فبراير عدد 103 سفن حاويات، وعدد 14 سفينة بضائع عامة بطاقة محققة 3382567 طن، وعدد حاويات 288649 حاوية مكافئة.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشرات الأداء التي تشهدها الموانئ تتحقق بالتزامن مع تنفيذ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعض مشروعات البنية التحتية، وتستمر أعمال تطوير وتعميق لبعض الأرصفة في مينائي غرب بورسعيد والعريش، لتعزيز أهمية الموانئ ورفع قدرتها التنافسية كموانيء بحرية متعددة الأغراض لتلبية الطلب المتنامي في مجالات شحن البضائع العامة والحاويات.

رفع كفاءة بعض أرصفة ميناء غرب بورسعيد بطول 675 مترًا

وذكر البيان أنه يجري تطوير ورفع كفاءة بعض أرصفة ميناء غرب بورسعيد بطول 675 مترًا، وتعميق الغاطس لـ14 مترًا بتكلفة تبلغ نحو 1,4 مليار جنيهـ فيما استقبل ميناء العريش البحري 7 سفن لتصدير بضائع شمال سيناء للأسواق الخارجية بطاقة محققة بلغت 30708 طن، وهو ما يعكس حجم التطوير الذي يشهده ميناء العريش إذ تنفذ اقتصادية قناة السويس أعمال الحوض الأول بالميناء والمتضمنة إنشاء أرصفة جديدة بطول 915 مترًا، لتصبح إجمالي أطوال الأرصفة 1165 مترًا، كما يجري إنشاء طرق وساحات وأرصفة بتكلفة 4 مليارات جنيه.