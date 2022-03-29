الرعاية الصحية تطلق مبادرة للكشف على قلوب حديثي الولادة بمحافظات التأمين الشامل

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، مبادرة للكشف عن العيوب الخلقية بالقلب لحديثي الولادة، داخل عدد من منشآتها الصحية، وذلك بالمحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية».

وأوضحت الهيئة في بيان عنها اليوم، أنّ المبادرة تستهدف الكشف على الأطفال حديثي الولادة من عمر يوم وحتى عمر 28 يوما من الولادة، داخل 3 مستشفيات تابعة لهيئة الرعاية الصحية، وتشمل مستشفيات «النصر التخصصي بمحافظة بورسعيد، إيزيس التخصصي بمحافظة الأقصر، ومجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية».

فحص أمراض القلب الخلقية

وتابع البيان، أنّ المبادرة تستخدم أحدث الأجهزة الطبية للكشف على الأطفال حديثي الولادة، تلبية لاحتياجات فحص أمراض القلب الخلقية الحرجة للأطفال حديثي الولادة، إذ إنّ اكتشاف تلك الأمراض في وقت مبكر يسهم في علاجها وتلافي مضاعفاتها، ومن ثم تحسين صحة الأطفال، وتماشيًا مع اهتمام القيادة السياسية بصحة النشء من أجيال مصر المستقبلية.

الاكتشاف المبكر لعيوب القلب

ودعت الهيئة، المواطنين من سكان المحافظات الثلاث لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بورسعيد والأقصر والإسماعيلية، التوجه للكشف على الأطفال حديثي الولادة من سن يوم وحتى 28 يوما من الولادة، داخل مستشفيات «النصر التخصصي ببورسعيد، إيزيس التخصصي بالأقصر، مجمع الإسماعيلية الطبي»، لافتة إلى أنّ الاكتشاف المبكر لعيوب القلب، خطوة مهمة للحفاظ على أطفال أصحاء، فيما يسرع اكتشاف الإصابة من التدخل الطبي السريع أو الشفاء التام.