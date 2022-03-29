تدريب المستثمرين والعاملين على التسويق الإلكتروني في «استثمارية بنها»

عقدت الهيئة العامة للاستثمار، دورة تدريبية للمستثمرين والعاملين بمنطقة الاستثمار ببنها بمحافظة القليوبية، تحت عنوان «التسويق الإلكتروني في عصر الاقتصاد الرقمي»، وذلك بناء على توجيهات المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وحاضر في الدورة الدكتور أحمد سامي عن التسويق في عصر الاقتصاد الرقمي.

قانون العمل الجديد

وناقشت أيضا الدكتورة إيمان رشاد، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، قانون العمل الجديد وحقوق وواجبات العامل وبيئة العمل وعقد العمل وساعات العمل وقواعد التشغيل للمصريين والأجانب، وأيضا التوجيه وتدريب العاملين والسلامة والصحة المهنية.

شارك في الفعاليات الدكتور نور الدين رأفت، رئيس الإدارة المركزية لأكاديمية التدريب، وأحمد كمال، رئيس الإدارة المركزية للمناطق الاستثمارية والتكنولوجية، والدكتورة إيمان شحاتة، وكيل وزارة القوى العاملة بالقليوبية، والمهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، وبحضور النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، والنائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، وبحضور عدد كبير من مستثمري المنطقة الاستثمارية ببنها، وبعض أصحاب المشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والغذائي من خارج المنطقة ومدير عام المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية ومدير الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة.

وجاءت الدورة لرفع مستوى العاملين والمستثمرين بالمنطقة، وذلك للحصول على أفضل الطرق في التسويق لكافة المنتجات الصناعية التي تقوم عليها المنطقة والتي تواكب العصر الحديث.

التعرف على التسويق الرقمي

وتضمنت الدورة عدة محاور وهي «التعرف على التسويق الرقمي وآليات عمله وأدواته، التسويق عبر محركات البحث، كيفية إنشاء محتوى البحث، مبادئ التجارة الإلكترونية، التسويق عبر الشبكات الاجتماعية، كيف تنجح عبر التسويق الإلكتروني»، كما حرصت الهيئة العامة للاستثمار على إقامة مثل تلك الدورات التدريبية عبر الإدارة المركزية لأكاديمية التدريب لتكون منارة العلم والتعلم بمختلف المجالات الاقتصادية وتزويد كل المستمرين والعاملين لرفع مستوى الكفاءة والخبرة لديهم، وهذا لتحقيق رؤية الأكاديمية «مركز الخبراء»، على أن تكون الأكاديمية الوجهة التدريبية المفضلة لدى المتعاملين في بيئة الاستثمار.

يذكر أن المنطقة الاستثمارية ببنها تعد أول منطقة استثمارية متخصصة في الصناعات الغذائية في محافظة القليوبية، حيث يوجد بها 147 وحدة صناعية مخصصة للمشروعات الغذائية والزراعية و6 ثلاجات مركزية، بالإضافة إلى 18مخزنا و16 منفذ بيع.