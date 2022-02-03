مسؤول أمريكي: زعيم تنظيم داعش فجر نفسه وعائلته في بداية العملية

كشفت مصادر أمريكية تفاصيل حول العملية العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة على زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، مشيرة إلى أن القريشي فجر نفسه وعائلته.

وكانت الأنباء الأولى أشارت إلى أن القوات الأمريكية قتلت زعيم داعش، إلا أن مصادر أمريكية عادت وقالت إنه فجر نفسه قبل الضربات، وذلك حسبما ذكرت «سكاي نيوز عربية».

مسؤول أمريكي كبير: القريشي فجر قنبلة قتلته وعائلته

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، إن «القريشي» توفي في بداية العملية عندما فجر قنبلة قتلته وأفراد عائلته، بما في ذلك النساء والأطفال، حسب قوله.

وبينما ذكر المسؤول أن القريشي استخدم قنبلة يدوية، لم يتأكد ما إذا كان زعيم تنظيم داعش الإرهابي أقدم على الانتحار، أو أنه فجر نفسه عن طريق الخطأ.

وكانت طائرات هليكوبتر أمريكية شنت الهجوم بمشاركة نحو عشرين عنصرا من قوات الكوماندوز الأمريكية، مدعومين بطائرات دون طيار مسلحة وطائرات هجومية، فيما يشبه الغارة التي سبق وقُتل فيها أبو بكر البغدادي، الزعيم السابق لداعش، في أكتوبر 2019.

فيديو يوثق لحظة انتشال 9 جثث

وأظهر فيديو من موقع الغارة الجوية الأمريكية على منزل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، أشخاصا ينتشلون جثث تسعة رجال ونساء وأطفال على الأقل، من بين أنقاض المنزل.

وذكر شهود عيان أن الضربات الجوية الأمريكية على المنزل تسببت في الأضرار، لكن مسؤولا عسكريا أمريكيا كبيرا قال إن انفجارا وقع داخل المنزل لم يكن بسبب النيران الأمريكية، مرجحا أن يكون «القريشي» فجر نفسه مع اقتراب لحظة المواجهة، حسب قول المسؤول الأمريكي.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن في وقت سابق، اليوم الخميس، مقتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، إثر غارة أمريكية شمال شرق سوريا.

وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، إنه بفضل مهارة وشجاعة قواتنا المسلحة، تمكنا من القضاء على أبو إبراهيم الهاشمي القريشي، زعيم داعش.